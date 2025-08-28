clear sky
СВЕ ШТО ВОЛИТЕ У ЈЕДНОМ ЗАЛОГАЈУ Слана торта са филом од пилетине, довољно практична да се понесе на посао или излет

28.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
torta
Фото: Pixabay

Испробајте рецепт за слану торту са филом од пилетине. Мекано тесто, богат фил и савршено печење чине ово јело идеалним за ручак, вечеру или славску трпезу.

Ако тражите јело које је сочно, заситно и лако за припрему, слана торта са филом од пилетине је прави погодак. Спој меканог теста, кремастог фила и топљеног сира даје савршен залогај за ручак, вечеру или славску трпезу. 

Посебна предност је што се лако сече и лепо држи облик, па изгледа и као декоративно јело на столу.

 

Састојци за кремасти фил од пилетине:

  • 1 мањи црни лук
  • 1 чен белог лука
  • 1 свеж парадајз
  • 400 г куване и уситњене пилетине
  • со и бибер по укусу
  • 1/2 кашике млевене паприке
  • свеже сецкани празилук по укусу (зелени део)
  • 4 кашике парадајз соса
  • 2 кашике крем сира.

Састојци за тесто:

  • 4 јајета
  • 500 мл пуномасног млека
  • 150 г ренданог качкаваља или пармезана
  • 200 мл уља
  • со по укусу
  • 3 шоље брашна (шоља од 240 мл)
  • 1,5 кашике прашка за пециво.

За слојеве:

  • листови качкаваља
  • мајонез.

Савет

Оставите торту да се прохлади 10-15 минута пре сечења – тако ће се фил лепо стегнути и парчићи ће бити уредни.

Припрема

Ситно насецкајте лук, бели лук и парадајз па их пропржите на мало уља. Додајте уситњену кувану пилетину, зачине, празилук, парадајз сос и крем сир. Све добро сједините и склоните са рингле.

Умутите јаја са млеком, уљем и прстохватом соли. Додајте брашно помешано са прашком за пециво и умешајте док не добијете глатку смесу. На крају умешајте сир.

У подмазан плех сипајте половину смесе за тесто. Преко ставите листове качкаваља па распоредите фил од пилетине. Поспите мајонезом. Затим сипајте преосталу половину теста и поново ставите листове качкаваља.

Пеците у рерни загрејаној на 180°Ц око 40 минута, док лепо не порумени.

Слана торта са филом од пилетине је прави породични рецепт – богата, мекана и кремаста, а довољно практична да се понесе и на посао или излет.

