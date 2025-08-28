СВЕ ШТО ВОЛИТЕ У ЈЕДНОМ ЗАЛОГАЈУ Слана торта са филом од пилетине, довољно практична да се понесе на посао или излет
Испробајте рецепт за слану торту са филом од пилетине. Мекано тесто, богат фил и савршено печење чине ово јело идеалним за ручак, вечеру или славску трпезу.
Ако тражите јело које је сочно, заситно и лако за припрему, слана торта са филом од пилетине је прави погодак. Спој меканог теста, кремастог фила и топљеног сира даје савршен залогај за ручак, вечеру или славску трпезу.
Посебна предност је што се лако сече и лепо држи облик, па изгледа и као декоративно јело на столу.
Састојци за кремасти фил од пилетине:
- 1 мањи црни лук
- 1 чен белог лука
- 1 свеж парадајз
- 400 г куване и уситњене пилетине
- со и бибер по укусу
- 1/2 кашике млевене паприке
- свеже сецкани празилук по укусу (зелени део)
- 4 кашике парадајз соса
- 2 кашике крем сира.
Састојци за тесто:
- 4 јајета
- 500 мл пуномасног млека
- 150 г ренданог качкаваља или пармезана
- 200 мл уља
- со по укусу
- 3 шоље брашна (шоља од 240 мл)
- 1,5 кашике прашка за пециво.
За слојеве:
- листови качкаваља
- мајонез.
Савет
Оставите торту да се прохлади 10-15 минута пре сечења – тако ће се фил лепо стегнути и парчићи ће бити уредни.
Припрема
Ситно насецкајте лук, бели лук и парадајз па их пропржите на мало уља. Додајте уситњену кувану пилетину, зачине, празилук, парадајз сос и крем сир. Све добро сједините и склоните са рингле.
Умутите јаја са млеком, уљем и прстохватом соли. Додајте брашно помешано са прашком за пециво и умешајте док не добијете глатку смесу. На крају умешајте сир.
У подмазан плех сипајте половину смесе за тесто. Преко ставите листове качкаваља па распоредите фил од пилетине. Поспите мајонезом. Затим сипајте преосталу половину теста и поново ставите листове качкаваља.
Пеците у рерни загрејаној на 180°Ц око 40 минута, док лепо не порумени.
Слана торта са филом од пилетине је прави породични рецепт – богата, мекана и кремаста, а довољно практична да се понесе и на посао или излет.