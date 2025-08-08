ОПАСАН ИНТЕРНЕТ ТРЕНД Инфлуенсерка покушала изазов у штиклама, завршила с преломом кичме
Маријана Баруткина из Русије покушавала је да сними свој први садржај као инфлуенсерка када је доживела тешку повреду, репродукујући позу из музичког спота за песму „High School“ певачице Ники Минаж.
Стојећи у високим штиклама на теглици дечије хране, ова 32-годишња мајка и козметичарка држала је пријатељицу за руку, покушавајући да изведе изазов. Тегла је била нестабилно постављена, наопако окренута, на поклопцу лонца, и све то на кухињском пулту. Изгубила је равнотежу и пала.
Снимак, који се брзо проширио друштвеним мрежама, завршава призором Баруткине како непомично лежи на поду. Лекари су утврдили да је задобила компресиони прелом кичме. Због тежине повреде, прописано јој је ношење ортопедског корзета у наредна три месеца.
Такозвани „stiletto challenge“ („изазов у штиклама“) последњих месеци преплавио је друштвене мреже. Заснива се на покушају имитирања сцене из спота Ники Минаж из 2013. године, у којој реперица чучи у високим потпетицама поред базена, с једном ногом пребаченом преко друге. Хиљаде корисника покушавају да понове ову захтевну позу, али не пролазе сви без последица.
Баруткина каже да је изазов покушала да изведе само осам недеља након што је родила сина. „Одлучила сам да покренем блог, снимим свој први садржај и ево ме, излазим из ординације с дијагнозом. Иронија? Карма? Или једноставно живот, који нас увек тестира у најнеочекиванијем тренутку“, рекла је.
Видео је изазвао лавину негативних коментара, у којима су се многи запитали који су приоритети младе мајке. Један корисник је написао: „Иронија? Карма? Глупост и храброст.“ Други је додао: „Доживети 32 године, постати родитељ, а не научити основне ствари о одговорности – за то треба посебан ниво упорности.“
На талас критика Баруткина је одговорила да њен син ни у једном тренутку није био у опасности. „Због једног лоше снимљеног видеа пробудила сам се као популарна особа. Хвала свима на бризи и коментарима. Добро сам, придржавам се лекарских препорука и сада уживам у статусу звезде“, рекла је кроз шалу и додала: „За све који брину за моје дете – он има две дадиље, а током снимања једна је била с њим.“
Према смерницама британског Националног здравственог система (NHS), већина прелома кичме лечи се конзервативним приступом – кост се оставља да природно зацели, без операције или ортопедских помагала. Опоравак у просеку траје три до четири месеца, мада болови обично знатно попусте после шест до осам недеља. У том периоду препоручује се редовно узимање лекова против болова.
У тежим случајевима, када то није довољно, лекари могу препоручити ношење ортопедског корзета или операцију. Код неких пацијената могу се развити трајне последице, попут погрбљеног држања, што временом може довести и до проблема с дисањем.