scattered clouds
25°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Ова два броја одређују ваш пут! НАЛАЗЕ СЕ У ДАТУМУ РОЂЕЊА И ЗНАК СУ ВИСОКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ! Откријте све о вашим напорима

04.09.2025. 18:17 18:23
Пише:
Дневник
Извор:
sensa.rs
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Проверите да ли их имате и ви, а ево која су 2 броја у датуму рођења знак високе интелигенције.

Година у којој смо рођени игра велику улогу у нашој судбини, истичу нумеролози. А најважнија од свих је последња цифра у години, а потом и у матичном броју. Последњи број у години рођења, према нумеролошким концептима, наводно одражава особине карактера и навике, иако није посреди наука, па свако одлучује да ли ће веровати нумерологији или неће.

0 или 1

Ако је последњи број године 0 или 1, приписују вољу, упорност и жељу за резултатима. Такве особе су пријатељски настројене, независне и понекад делују импулсивно, цене удобност и материјалне ствари. То су популарни описи из нумеролошких пракси, где се бројевима дају симболичка значења.

2 или 3 

Ако се година завршава на 2 или 3, то говори о осетљивости и способности да приметите детаље и лако учите. Таквим људима се приписује богата машта, друштвеност и недостатак зависти. Проверите како вам последањ цифра одреује 2026. годину.

4 или 5

Ако се година завршава цифрама 4 или 5, онда вас карактерише напоран рад, самопоуздање, склоност ка анализи и убеђивању, интересовање за путовања и неконвенционално размишљање. Те тезе се понављају у популарним нумеролошким збиркама.

6 или 7

Бројевима 6 или 7 често се приписују лидерство, одлучност и висока активност, као и жеља да се буде у центру догађаја и инспиришу други. Сазнајте и којих 5 бројева у датуму рођења најављује богатство

8 или 9

Ако се година завршава бројевима 8 или 9, то указује на практичност, поузданост, дисциплину, промишљеност одлука и менаџерске склоности. 

дан рођења број значење
Извор:
sensa.rs
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај