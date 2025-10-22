ЖЕНСКО ИМЕ КОЈЕ ДОНОСИ СВЕТЛОСТ, СРЕЋУ И ПОЗИТИВНУ ЕНЕРГИЈУ Све чешће га родитељи у Србији бирају за своје ћерке
Током последње деценије, једно женско име доживело је прави процват међу родитељима у Србији.
Ова кратка, али снажна реч све се чешће налази на списковима новорођених девојчица, а разлог лежи у дубокој симболици и лепоти значења које носи.
Име се вековима повезује са светлошћу, топлином, радошћу и животном снагом. Према словенском пореклу, означава варницу, покретачку силу и симбол је новог почетка. Управо због тога многи верују да доноси успех, благостање и оптимизам.
Његова лепота и симболика превазилазе границе Србије — исто име радо бирају родитељи у Словенији, Хрватској, Македонији, Бугарској и Русији, где се такође сматра симболом доброте и чисте енергије.
У бугарској традицији ово име се доводи у везу с речју која значи „веран“ и „искрен“, док руска тумачења говоре о особи која „доноси светлост“.
Без обзира на различита значења, у свим словенским земљама име носи поруку наде, доброте и унутрашње светлости. Родитељи га бирају у жељи да њихова ћерка зрачи топлином, шири позитивну енергију и доноси добро свуда око себе.
Зато не чуди што ово име све чешће одјекује у породилиштима широм Србије — као симбол новог почетка и светле будућности.
