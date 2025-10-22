overcast clouds
ЖЕНСКО ИМЕ КОЈЕ ДОНОСИ СВЕТЛОСТ, СРЕЋУ И ПОЗИТИВНУ ЕНЕРГИЈУ Све чешће га родитељи у Србији бирају за своје ћерке

22.10.2025. 17:57 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена.рс
дете
Фото: Ilustracija pixabay

Током последње деценије, једно женско име доживело је прави процват међу родитељима у Србији.

Ова кратка, али снажна реч све се чешће налази на списковима новорођених девојчица, а разлог лежи у дубокој симболици и лепоти значења које носи.

Име се вековима повезује са светлошћу, топлином, радошћу и животном снагом. Према словенском пореклу, означава варницу, покретачку силу и симбол је новог почетка. Управо због тога многи верују да доноси успех, благостање и оптимизам.

Његова лепота и симболика превазилазе границе Србије — исто име радо бирају родитељи у Словенији, Хрватској, Македонији, Бугарској и Русији, где се такође сматра симболом доброте и чисте енергије.

У бугарској традицији ово име се доводи у везу с речју која значи „веран“ и „искрен“, док руска тумачења говоре о особи која „доноси светлост“.

Без обзира на различита значења, у свим словенским земљама име носи поруку наде, доброте и унутрашње светлости. Родитељи га бирају у жељи да њихова ћерка зрачи топлином, шири позитивну енергију и доноси добро свуда око себе.

Зато не чуди што ово име све чешће одјекује у породилиштима широм Србије — као симбол новог почетка и светле будућности.

Најжена

женско име Србија девојчица
Извор:
Најжена.рс
Пише:
Дневник
