ОВА ЈЕСЕН ПОКРЕЋЕ МНОГЕ СУДБИНЕ! За један знак звоне СВАДБЕНА ЗВОНА, а другом стиже понуда која се не одбија
Јесен 2025. године, према астролошким прогнозама, биће време дубоких унутрашњих трансформација, храбрих одлука и искрености према себи. Многи знакови Зодијака доживеће значајне прекретнице – од пословних изазова до емотивних обрта.
Звезде поручују да је пред нама период преиспитивања приоритета и ослушкивања унутрашњег гласа. Ево шта очекује сваки знак од септембра до новембра.
ОВАН
Јесен доноси нове обавезе које ће захтевати озбиљност и стрпљење. Први месеци могу бити напорни, али труд ће се исплатити ближе новембру. Могућа су неслагања са партнером или породицом – избегавајте расправе и бирајте компромис. Слободни Овнови могли би да упознају некога ко мења њихов поглед на љубав. Финансије траже строгу контролу, а крајем октобра будите посебно опрезни на путовањима.
БИК
Тежићете миру и стабилности, али пред вама су изазови који тестирају вашу прилагодљивост. Можда добијете понуду за селидбу или потпуно нови посао – не одбацујте одмах. У љубави следи озбиљан разговор, а октобар доноси шансу да вратите дуг или добијете изненадни прилив новца. Избегавајте већа улагања до новембра.
БЛИЗАНЦИ
Ова јесен за вас значи интроспективу и преиспитивање друштвеног круга. Септембар је пун путовања и нових пословних задатака, док ће приватни односи тражити искреност. Слободни Близанци добиће пажњу од особе која их дуго посматра. Финансије ће бити стабилније ако избегнете импулсивну куповину, а лепе вести очекујте крајем јесени.
РАК
Бићете посебно осетљиви на речи и понашање других, па је важно да бирате друштво. Разочарања у појединце отвориће простор за искреније односе. Креативност и посао добиће снажан замах. Финансијски – изненадни добици су могући, нарочито у новембру. Љубав доноси подршку и блискост.
ЛАВ
Спремите се за сјај, али и изазове. Понуде које стижу у септембру изгледају примамљиво, али обавезно проверите све детаље. У љубави следи важна одлука – неко ће отићи, а неко направити велики корак па могућа је и свадба. Новац долази у таласима, зато га пажљиво распоредите. Избегавајте расправе с онима који не желе да вас саслушају.
ДЕВИЦА
Бићете ослонац и себи и другима. Јесен доноси решавање туђих проблема, али не заборавите своје границе. Септембар носи већу куповину, док октобар доноси нова познанства и потенцијалне прилике. У љубави – односи се развијају брзо, али размислите да ли треба журити.
ВАГА
Пред вама је период доношења коначних одлука. Ситуације из прошлости тражиће да их разрешите једном заувек. Љубав доноси привлачност, али пазите да не изгубите разум. Промене на послу повећавају слободу, али и одговорност. Новембар може донети разговор који мења све планове.
ШКОРПИЈА
Осећај за правду биће појачан, што може довести до сукоба на послу. Љубав може донети изненађења, па чак и сусрет са особом из прошлости. Септембар је повољан за краћа путовања, а октобар носи изненадну пословну понуду. Финансије ће расти крајем јесени – под условом да сачувате равнотежу.
СТРЕЛАЦ
Осетићете налет енергије и жеље за променама. Добро је време за учење и нове пројекте. У љубави пазите на тон и речи – шале се не схватају увек лако. Октобар доноси судбоносни сусрет. Финансијски раст могућ је ако бирате мудре ризике.
ЈАРАЦ
Јесен вас изводи из рутине. Могућа је промена каријере или почетак сопственог бизниса. Односи с породицом могу постати напети – не одлажите важан разговор. Октобар је повољан за планирање и рад са документима. Новембар доноси шансу за велики корак напред.
ВОДОЛИЈА
Време је да се вратите себи и својим аутентичним жељама. Нови хобији или духовне праксе могу постати ваша инспирација. У односима – време је за искреност, маске падају. Финансије су стабилне, а јесен погодна за краћа путовања.
РИБЕ
Фокус је на вашем унутрашњем миру и постављању граница. Емотивно оптерећење биће јаче на почетку јесени, али олакшање стиже у октобру. Љубав доноси важне догађаје, а посао прилику да се докажете. Контролишите потрошњу и у новембру затворите старе дугове.