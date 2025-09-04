scattered clouds
25°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАКО СЕ У ВОЈВОДИНИ НЕКАДА ПРАЛО РУБЉЕ Веш мирише 3 дана без омекшивача, уз само два састојка

04.09.2025. 18:01 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
Коментари (0)
rublje
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Заборављени трик из Војводине враћа мирис свежине вешу – без омекшивача и хемије.

Заборављени трик из војвођанских домаћинстава поново осваја – без хемије, без реклама, само чиста свежина.

Сирће као тајно оружје 

Уместо омекшивача, користи се обично алкохолно сирће. Додаје се у преграду за омекшивач – око 100 милилитара по прању. Неутралише непријатне мирисе, омекшава тканину и не оставља никакав траг.

Додај мирис по избору

За додатну арому, може се додати неколико капи етеричног уља лаванде, лимуна или менте. Комбинација сирћета и уља даје вешу мирис који траје и до три дана.

Зашто функционише?

Сирће уклања остатке детерџента, дезинфикује и омекшава влакна. Не изазива алергије, не загађује воду и не оставља вештачки мирис.

Идеално за постељину и пешкире

Веш остаје свеж чак и када се не сложи одмах. Посебно се препоручује за тканине које се често користе – постељину, пешкире, одећу за сваки дан.

Практичан, проверени савет

Овај трик се користи деценијама, а сада се враћа у моду јер комбинује ефикасност, економичност и природну негу. Без додатних трошкова, без хемије – само домаћа памет.

прање веша хигијена
Извор:
krstarica.com
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША ПОВУЧЕНА ИЗ ПРОДАЈЕ У СРБИЈИ Ако имате машину са овим ознакама, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ
Mašina

МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША ПОВУЧЕНА ИЗ ПРОДАЈЕ У СРБИЈИ Ако имате машину са овим ознакама, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

01.09.2025. 11:24 11:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај