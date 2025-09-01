clear sky
25°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША ПОВУЧЕНА ИЗ ПРОДАЈЕ У СРБИЈИ Ако имате машину са овим ознакама, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

01.09.2025. 11:24 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Mašina
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Машина за сушење веша робне марке Hisense повлачи се са тржишта Србије, објављено је данас на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО), а као разлог је наведена је могућност оштећења жица компресора због контакта са помоћним точком бубња.

''Жице компресора код ових модела машине за сушење веша Hisense могу бити оштећене због контакта са помоћним точком бубња, што може довести до прегрејавања и потенцијалне опасности од пожара'', наведено је.

Модели који се повлаче су DH5S102BB и DH5S102BW са инвертер мотором, 14 програма, капацитет сушења: 1-10 кг, Р290 гас, 64 dB, нето тежина уређаја: 54 кг; димензије уређаја: 59,5 × 84,5 × 64 цм, капацитет бубња: 125л; период производње: новембар 2024, серија:  D702Q и D702P.

Земља порекла је Kина.

машина повлачење производа повлачење са тржишта пожар опасност
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај