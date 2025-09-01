МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША ПОВУЧЕНА ИЗ ПРОДАЈЕ У СРБИЈИ Ако имате машину са овим ознакама, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ
БЕОГРАД: Машина за сушење веша робне марке Hisense повлачи се са тржишта Србије, објављено је данас на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО), а као разлог је наведена је могућност оштећења жица компресора због контакта са помоћним точком бубња.
''Жице компресора код ових модела машине за сушење веша Hisense могу бити оштећене због контакта са помоћним точком бубња, што може довести до прегрејавања и потенцијалне опасности од пожара'', наведено је.
Модели који се повлаче су DH5S102BB и DH5S102BW са инвертер мотором, 14 програма, капацитет сушења: 1-10 кг, Р290 гас, 64 dB, нето тежина уређаја: 54 кг; димензије уређаја: 59,5 × 84,5 × 64 цм, капацитет бубња: 125л; период производње: новембар 2024, серија: D702Q и D702P.
Земља порекла је Kина.