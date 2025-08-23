ОВО СУ НАЈНЕСРЕЋНИЈИ ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ Сами себи су највећи непријатељи, призивају црне дане
Некима не треба противник ни непријатељ јер највећу борбу воде управо са собом. Уместо да храбро крену напред, често се спотичу о властите одлуке, сумње и погрешне изборе. Они знају шта желе, али их нешто у њима увек вуче на погрешан пут, било да се ради о претераној анализи, недостатку самопоуздања или тврдоглавости.
Девица
Девице су познате по томе што увек желе најбоље, али управо због тога никад нису потпуно задовољне. Њихова стална самокритика претвара се у кочницу, уместо да крену напред, Девице троше енергију на анализе и исправљање ситница које нико други ни не примећује.
Риба
Рибе имају велико срце, али и навику да се изгубе у властитим осећајима. Често бирају оно што им не доноси срећу, уверене да ће се ситуација некако променити. Њихова склоност маштању и бегу од стварности зна их одвести у одлуке због којих на крају саме пате.
Рак
Ракови су склони враћању старим успоменама и односима па често сами себи вежу руке. Уместо да се окрену будућности, они се држе ситуација које су одавно требале остати иза њих. Њихова сентименталност их често спречава да донесу одлуке које би им донеле мир.
Стрелац
Стрелци знају шта желе, али ретко планирају кораке до циља. Њихова импулсивност води их у одлуке које касније пожале. Често сами себи стану на пут јер не размишљају дугорочно, а кад схвате где су погријешили, већ је касно за повратак.
Јарац
Јарчеви су вредни и упорни, али њихова тврдоглавост често их скупо кошта. Уместо да признају да је време за промену смера, они остају на путу који их исцрпљује. Тако сами себе гурају у исцрпљеност, уверени да ће на крају ипак бити награђени.