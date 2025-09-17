broken clouds
ПОБЕДИЛА ЕСТЕТСКЕ ПРЕДРАСУДЕ Нова Мис Италије постала девојка са зубном протезом ОПЧИНИЛА ЖИРИ УПРАВО ОСМЕХОМ

17.09.2025. 19:03 19:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Screenshot / Youtube / Italy Angela TV

Мис Италије за 2025. постала је Катја Букикјо, девојка која носи зубну протезу, што се први пут догодило у историји такмичења, потврђујући тријумф природне лепоте и победу над естетским предрасудама, преносе данас италијански медији.

Победница јучерашњег такмичења за титулу најлепше Италијанке показала је осмех са протезом, а жири је опчинила не само шармом, већ и својом спонтаношћу, пренео је Коријере дела Сера.

Њена победа је истовремено покренула и питање естетских предрасуда и преиспитивања стереотипа лепоте према којима се ношење зубних протеза повезује са адолесценцијом и антиестетским доживљајем.

"То је нешто што је привремено, не смета ми и никада ми није представљало проблем. Срећна сам што имам такав осмех, он ме чини јединственом", изјавила је победница.

Фото: Screenshot / Youtube / Italy Angela TV

Њене речи одражавају самоуверен и позитиван став који упућује изазов стереотипима савршенства које промовишу друштвене мреже.

"Друштвене мреже су рашириле имиџ лепоте и савршенства који је толико стандардизован да нас је оваква, иначе сасвим нормална одлука да неко носи протезу, у извесном смислу изненадила", изјавио је председник Италијанског удружења за пародонтологију и имплантологију, Франческо Каиро.

Према његовим речима, имиџ овогодишње Мис Италије раскинуо је са консолидованим табуима, показавши да се канони класичне лепоте не поклапају са савршенством.

Фото: Screenshot / Youtube / Italy Angela TV

Како је Каиро закључио, у Италији милиони младих носе уређаје за корекцију зуба, не само да би им осмех постао лепши, већ и из функционалних разлога.

Катјина победа тако је постала симбол промена и позив да се слави природност и превазиђу естетске предрасуде, истовремено доносећи важну поруку да је лепота садржана и у спонтаности и поверењу у себе, наводи италијански лист.

 

 

мисица италија протеза
