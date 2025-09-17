ПОБЕДИЛА ЕСТЕТСКЕ ПРЕДРАСУДЕ Нова Мис Италије постала девојка са зубном протезом ОПЧИНИЛА ЖИРИ УПРАВО ОСМЕХОМ
Мис Италије за 2025. постала је Катја Букикјо, девојка која носи зубну протезу, што се први пут догодило у историји такмичења, потврђујући тријумф природне лепоте и победу над естетским предрасудама, преносе данас италијански медији.
Победница јучерашњег такмичења за титулу најлепше Италијанке показала је осмех са протезом, а жири је опчинила не само шармом, већ и својом спонтаношћу, пренео је Коријере дела Сера.
Њена победа је истовремено покренула и питање естетских предрасуда и преиспитивања стереотипа лепоте према којима се ношење зубних протеза повезује са адолесценцијом и антиестетским доживљајем.
"То је нешто што је привремено, не смета ми и никада ми није представљало проблем. Срећна сам што имам такав осмех, он ме чини јединственом", изјавила је победница.
Њене речи одражавају самоуверен и позитиван став који упућује изазов стереотипима савршенства које промовишу друштвене мреже.
"Друштвене мреже су рашириле имиџ лепоте и савршенства који је толико стандардизован да нас је оваква, иначе сасвим нормална одлука да неко носи протезу, у извесном смислу изненадила", изјавио је председник Италијанског удружења за пародонтологију и имплантологију, Франческо Каиро.
Према његовим речима, имиџ овогодишње Мис Италије раскинуо је са консолидованим табуима, показавши да се канони класичне лепоте не поклапају са савршенством.
Како је Каиро закључио, у Италији милиони младих носе уређаје за корекцију зуба, не само да би им осмех постао лепши, већ и из функционалних разлога.
Катјина победа тако је постала симбол промена и позив да се слави природност и превазиђу естетске предрасуде, истовремено доносећи важну поруку да је лепота садржана и у спонтаности и поверењу у себе, наводи италијански лист.