ПОТПУНО ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА У НЕДЕЉУ Ево где ће на нету све моћи да се прати „уживо“
Потпуно помрачење Месеца моћи ће у целости да се посматра из Србије у недељу 7. септембра, обавестили су Астрономске опсерваторије Београд, Астрономског друштва ,,Руђер Бошковић” и Астрономског удружења ,,Еурека” из Крушевца.
У Србији ће се Месец делимично помрачен појавити на истоку у вечерњим сатима, негде око 19 сати. Потпуно помрачен ће бити од 19.30 до 20.52. Последњи контакт са Земљином сенком ће бити у 21.56, а са тешко уочљивом полусенком у 22.56 часова, саопштио је Центар за промоцију науке.
Према проценама, ову појаву моћи ће да види око 77 одсто становника Земље. Све фазе помрачења моћи ће да се посматрају из Индије, Кине, централне Русије, Казахстана и западне Аустралије, а неће се видети из Северне и Јужне Америке.
Овај феномен моћи ће и организовано да се прати преко интернета захваљујући Астрономској опсерваторији Београд.
Посматрање ће бити организовано са Астрономске станице Видојевица. Програм ће почети у 19.00, а пренос уживо ће бити са Јутјуб канала Астрономска Опсерваторија у Београду, где ће коментатор и оператер бити Миодраг Секулић из Астрономске опсерваторије у Београду.
Програм преноса:
• 19.00 - почетак преноса уживо, излазак Месеца изнад хоризонта, делимично помрачење,
• 19.30 - почетак потпуног помрачења,
• 20.00 - презентација одређивање даљина у Сунчевом систему феноменима везаним за Земљу, Месец и Сунце, Бранислав Вукотић, Астрономска опсерваторија у Београду,
• 20.55 - завршетак потпуног помрачења и почетак изласка Месеца из Земљине сенке,
• 21.55 - завршетак помрачења и крај преноса.
За љубитеље астрономије биће организован и пренос уживо - Астрономско друштво ,,Руђер Бошковић” организоваће јавно посматрање за Народне опсерваторије на Калемегдану, док ће посетиоци у Крушевцу то моћи да учине са Багдале захваљујући удружењу ,,Еурека”. Организатори поручују да ће се програми реализовати уколико временски услови то дозволе.
Помрачење Месеца се прати голим оком тако да за ову прилику телескоп неће бити неопходан, али ако желите да овај феномен фотографишете и забележите моћи ћете опремом ова два друштва и вашим фотоапаратима.