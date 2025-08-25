clear sky
УПОЗОРЕЊА ПРИНЦУ ХАРИЈУ ЗБОГ ДОКУМЕНТАРЦА О ДАЈАНИ Филмска прича о принцези могла би да има опасне последице

25.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: youtube prinstcrin/ CBS News, Channel 4 News

ЛОНДОН: Британски принц Хари упозорен је због најаве да планира да сними "изузетно опасан" документарац о његовој покојној мајци принцези Дајани, који би се емитовао на Нетфликсу, а стручњак за краљевску породицу Ричард Фицвилијамс је оценио да би потенцијални пројекат могао да има "опасне" последице.

Документарац на Нетфликсу, ако буде снимљен, наводно ће бити објављен 2027. године, што би се поклопило са 30. годишњицом смрти принцезе Дајане, преноси Мирор. Иако снимање документарца није потврђено од стране Нетфликса или принца Харија, стручњак за краљевску породицу Ричард Фицвилијамс поделио је своје мишљење о потенцијалном пројекту, рекавши да би, ако би такав документарац емитовао, то угрозило сваку шансу да се Хари помири са краљевском породицом. "Из његових мемоара 'Резерва' знамо колико је дубоко волео мајку и колико је био сломљен због њене смрти. То је очигледно потпуно разумљиво. Ако би предложени документарац садржао било шта контроверзно, то би озбиљно угрозило помирење које Хари каже да жели са својом породицом, иако би несумњиво привукло публику коју Нетфликс жели", рекао је Фицвилијам. 

принц хари леди дајана документарни филм
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
