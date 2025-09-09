few clouds
30°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Принц раме уз раме са светским звездама! СТЕФАН ЗДРАВКОВИЋ У КАЗАХСТАНУ СНИМА ШОУ ПРОГРАМ (ФОТО)

09.09.2025. 15:35 15:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
певач
Фото: D. B.

Српски поп певач Стефан Здравковић, познатији као Принц, учествује у великом међународном музичком пројекту „Voice Beyond Horizon“, који обухвата 4 велика концерта у највећим градовима Казахстана и музички ТВ шоу од 12 епизода за кинеску телевизију Хунан ТВ.

Хунан ТВ је друга по гледаности национална ТВ у Кини и уз своју дигиталну платформу Манго ТВ има дневну гледаност већу од 200 милиона људи. 
 

Снимање овог несвакидашњег пројекта почиње 10. септембра у Казахстану.
 

Током 20 дана снимања, планирани су велики концерти у градовима: Туркистан, Актау, Алматy, Астана, а пројекат ће уједно приказати и спектакуларне природне и културне мотиве земље, са циљем да се покаже да музика превазилази границе. 

принц
Фото: D. B.

Посебна ми је част што у пројекту учествује још неколико интернационалних музичких звезда, међу којима су и светске музичке легенде Dimash Qudaibergen, Пласидо Доминго и Леи Јиа-каже Принц и додаје да је уговор за овај пројекат потписао након наступа на Евровизији:
 

Након наступа на Евровизији, потписао сам и ексклузивни уговор са продукцијском кућом из Кине, па је ова турнеја логичан наставак те сарадње. На турнеји ћу изводити искључиво своје песме са албума “Мила”.
 

принц евровизија Стефан Здравковић Принц
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) СРБИЈА УЧЕСТВУЈЕ НА РУСКОЈ ЕВРОВИЗИЈИ Објављен списак ко ће све наступати
ИНТЕРВИЗИЈА

(ВИДЕО) СРБИЈА УЧЕСТВУЈЕ НА РУСКОЈ ЕВРОВИЗИЈИ Објављен списак ко ће све наступати

16.06.2025. 10:46 10:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај