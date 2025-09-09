Принц раме уз раме са светским звездама! СТЕФАН ЗДРАВКОВИЋ У КАЗАХСТАНУ СНИМА ШОУ ПРОГРАМ (ФОТО)
Српски поп певач Стефан Здравковић, познатији као Принц, учествује у великом међународном музичком пројекту „Voice Beyond Horizon“, који обухвата 4 велика концерта у највећим градовима Казахстана и музички ТВ шоу од 12 епизода за кинеску телевизију Хунан ТВ.
Хунан ТВ је друга по гледаности национална ТВ у Кини и уз своју дигиталну платформу Манго ТВ има дневну гледаност већу од 200 милиона људи.
Снимање овог несвакидашњег пројекта почиње 10. септембра у Казахстану.
Током 20 дана снимања, планирани су велики концерти у градовима: Туркистан, Актау, Алматy, Астана, а пројекат ће уједно приказати и спектакуларне природне и културне мотиве земље, са циљем да се покаже да музика превазилази границе.
Посебна ми је част што у пројекту учествује још неколико интернационалних музичких звезда, међу којима су и светске музичке легенде Dimash Qudaibergen, Пласидо Доминго и Леи Јиа-каже Принц и додаје да је уговор за овај пројекат потписао након наступа на Евровизији:
Након наступа на Евровизији, потписао сам и ексклузивни уговор са продукцијском кућом из Кине, па је ова турнеја логичан наставак те сарадње. На турнеји ћу изводити искључиво своје песме са албума “Мила”.