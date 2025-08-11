РОДИТЕЉИ, ПАЗИТЕ! Ове грешке при куповини РАНЦА могу утицати на здравље ваше деце
Већина родитеља несвесно прави ове грешке при куповини школског ранца – ево како да изаберете онај који штити леђа и траје целу годину.
Куповина школског ранца делује једноставно – уђеш у радњу, дете покаже прстом, ти платиш. Али кад се дете након недељу дана пожали на бол у леђима, каишеве који жуљају или ранац који не може да затвори, схватиш да си можда погрешио.
Ево 5 најчешћих грешака које родитељи праве – да ти се не деси исто.
Не бирате ранац према тежини и анатомији
Ранац мора да буде лаган и анатомски обликован. Ако је тежак и пре него што се у њега стави књига, то је знак за узбуну. Добар ранац има ојачана леђа, широке каишеве и могућност да се прилагоди висини детета.
Купујете по изгледу, не по функцији
Наравно да дете жели ранац са омиљеним јунаком, али то не сме бити једини критеријум. Провери број преграда, да ли има ојачано дно, да ли се лако затвара. Функционалност је оно што ће спасити и дете и тебе од свакодневног нервирања.
Заборављате да га дете проба
Као што не купујеш ципеле без пробе, не би требало ни ранац. Нека дете стави ранац на леђа, прошета, подеси каишеве. Ако му одмах смета, тражи даље.
Не проверавате квалитет рајсфершлуса и шавова
Рајсфершлус који се заглављује и шавови који се распадају већ после месец дана значе да ћеш куповати нови ранац усред полугодишта. Боље је дати мало више новца одмах него два пута касније.
Не размишљаш о киши, снегу и свакодневној употреби
Ранац иде свуда – по киши, снегу, у аутобус, на под. Ако није водоотпоран и лако се прља, брзо ће изгледати као да је прошао рат. Потражи моделе са заштитом од влаге и материјалом који се лако брише.