(ВИДЕО) СЕДМОГОДИШЊАК осмислио друштвену игру “из досаде”…. И ПОСТАО МИЛИОНЕР! Она је сада освојила цео свет
Петнаестогодишњи Алекс Батлер из Сијетла постао је милионер након што је продао игру са картама "Taco vs. Burrito", коју је осмислио када му је било само седам година.
Он је своју креацију продао великој америчкој компанији PlayMonster, пише Seattle Times.
"Нисам се нешто претерано везао за ту игру. Није ми била суперважна. Само сам желео да добијем што више новца од ње", рекао је искрено Алекс.
Иако није објављено колико је тачно износила сума продаје, зна се да сада заједно с родитељима, Лесли Пирсом и Марком Батлером, разматра како да уложи новац. Ипак, признао је да размишља и о куповини Ламборгинија.
Игра настала "случајно", а постала хит
Алекс је идеју за игру добио потпуно спонтано, иако у том тренутку чак није ни волео ни такосе ни бурита. Ипак, обожавао је друштвене игре попут "Exploding Kittens", које је често играо са породицом.
Његова мајка предузетница која је 2016. године учествовала у емисији "Shark Tank", у почетку је мислила да ће се Алекс брзо заситити идеје. Ипак, када је почео да води родитеље у локални кафић како би тестирао прототип игре, схватили су да мисли озбиљно.
Већ следећи корак био је кампања за прикупљање средстава за лансирање производа путем интернета. Иако се Алекс надао да ће доћи до суме од 200 долара, већ први дан прешли су износ од 1.000 долара.
Кампања је укупно прикупила 25.000 долара, а додатну пажњу добили су на фестивалу "Seattle Comic Con". Тада су родитељи основали фирму Hot Taco Inc., у којој је Алекс имао већински удео.
Убрзо су на Амазон поставили своје производе и погодили право у центар - игра је већ прве године зарадила готово 1,1 милион долара.
Посао прерастао породичне капацитете
До сада је продато чак 1,5 милиона примерака игре "Taco vs. Burrito", која је једно време била најпродаванија игра на Амазону. Добила је и два додатна пакета (експанзије).
Међутим, посао је прерастао породичне капацитете, па је Лесли почела да тражи већег партнера. Иако су годинама добијали понуде за продају, породица је на крају одабрала компанију ПлаyМонстер, познату по играма као што су "Farkle" и "5 Second Rule".
Алекс је одлучио за потпуни откуп, што значи да сада више не управља игром, али је наплатио цео свој удео.
Директор компаније PlayMonster, Џонатан Берковиц, изјавио је да га је игра одмах привукла: "Ликови су сјајни, игра је забавна за све узрасте. Фантастично је када деца могу да победе родитеље, а да игра и даље буде интересантна и старијима".
Посебно га је изненадило што је креатор игре - седмогодишњи дечак.
Планови за будућност укључују додатна издања игре и пласман на нова тржишта, а већ у новембру очекује се колекционарска верзија у специјалном паковању.