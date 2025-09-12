ЕКСКЛУЗИВНО
СВЕ СЕ ДРЖАЛО У ТАЈНОСТИ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ТРЕНА! Бошко Јаковљевић прешао на УНА ТВ, а сада је познато и КАДА КРЕЋЕ ЊЕГОВА НОВА ЕМИСИЈА, ексклузивно откривамо СА КОЈОМ ДАМОМ ЋЕ ДЕЛИТИ КАДАР
Водитељ Бошко Јаковљевић недавно је изненадио све гледаоце када је објављено да није више део К1 телевизије, те да је прешао на Уна ТВ.
Међутим, до данас није се знало шта ће водити на новој адреси, сем да је његов долазак на Уну, како је и сам рекао, прилика да своје искуство и енергију усмери на садржај у који верује.
– Кроз рад са мотивисаним и посвећеним колегама, желим да допринесем стварању програма који ће оставити траг. Уна је за мене нова страница, потрудићу се да буде исписана страшћу, идејама и храброшћу да се речи претворе у дела! – поручио је Јаковљевић по доласку на нову телевизију.
Бошко ће, како ексклузивно сазнајемо, од понедељка, 15. септембра, бити део емисије „Поподне”. Ипак, емисију неће водити сам, већ у тандему са Аном Шупић.
У динамичном формату од три тематска сегмента, емисија ће сваког радног дана од 17 часова доносити најактуелније теме из земље и света, уз гостовања релевантних саговорника и укључивања репортера са терена. Причаће се и о друштву и култури - од тема које изазивају расправе у јавности, попут кодекса облачења у школама, до разговора о културним дешавањима која обликују наш свакодневни живот. За крај сваког дана, „Поподне” ће доносити гледаоцима и добру енергију кроз сегмент забаве, у којем ће познате личности откривати шта је ново у њиховим животима и каријерама, док ће бенд у студију обезбедити музички угођај.
Водитељка Ана Шупић истакла је да је управо разноврсност садржаја нове емисије чини посебно срећном.
– Нов ми је колега, нова енергија. Биће више музике јер имамо и бенд у студију. Иначе сам особа која не воли монотонију и рутину па ме нове ствари увек радују. Мислим да ће публику највише обрадовати то што ћемо обрађивати теме о којима и они код куће полемишу, а са друге стране и Бошко и ја имамо потребу и да причамо о култури која сасвим сигурно у нашем „Поподневу” неће бити занемарена. Сигурна сам да ће им се допасти наш урбани микс тема и гостију – казала је Ана Шупић и додала да ју је посебно изненадила хемија са колегом Бошком. – Искрено, нисам очекивала да ћемо се одмах уклопити што се каже „на прву”. Обоје имамо много искуства, у различитим програмима, али толико се добро слажемо, допуњавамо И разумемо да ми је задовољство да радим са њим, као И са целим тимом редакције. Окупили смо изврсне професионалце И једва чекам да публика на екрану види све што смо заједно измаштали али и спровели у дело.
Ништа мање речи хвале за своју колегиницу није имао ни Бошко Јаковљевић.
– Ми као професионалци увек нађемо начин да се уклопимо. Пре свега енергетски. А уз добру вољу и фина подешавања кроз рад биће од нас један добар видитељски пар. Што кажу - прво скочи, па... а по оној енергији коју смо установили биће ово један добар скок – нагласио је Јаковљевић и открио шта гледаоци могу да очекују од емисије. – Идеја је да држимо корак са реалношћу, али и да будемо добри према себи и за себе. „Поподне” ће се ове сезоне трудити да задржи најбоље елементе телевизијске форме. Конкурише друштвеним мрежама у брзини, али има меру укуса и буде добар гост онима који нас приме у своје домове. Са добрим намерама, сјајном енергијом долазимо у складу са кућним редом и звонимо тачно у 17 часова.
В. Б.