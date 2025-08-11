СВИ ОВО ИМАЈУ У КУЋИ, А НЕ ЗНАЈУ ДА ПРИВЛАЧИ СИРОМАШТВО Ево шта треба да урадите да не бисте породицу увукли у беду
Многе наизглед безазлене навике у српским домаћинствима, према правилима фенг шуија, могу да блокирају проток позитивне енергије и привуку сиромаштво.
Ако желите благостање, стручњаци саветују да одмах исправите следеће грешке:
Смеће поред улазних врата – симболизује пропадање и лошу енергију на самом улазу у дом.
Капље славина или покварен водокотлић – вода симболизује новац, па њено цурење значи финансијски губитак.
Метла иза врата – омета добар проток енергије, нарочито ако је наслоњена наопачке.
Разбацана обућа у ходнику – блокира улазак среће и напретка у дом.
Претрпан новчаник старим рачунима – задржава енергију прошлих трошкова, уместо да привлачи нови новац.
Кревет испод прозора или греде – ремети сан и уноси осећај оптерећења у живот.
Оштећена огледала, слике и сатови – нарушавају хармонију, заустављају енергију и уносе нестабилност.
Слабо осветљени ходници и ћошкови – задржавају негативну енергију и спречавају ток просперитета.
Решење је једноставно: очистите простор, поправите кварове, унесите више светла и редовно се ослобађајте непотребних ствари. Према фенг шуију, уредан и светао дом отвара врата благостању и срећи.