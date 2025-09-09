broken clouds
ПРЕД ЊИМА ЈЕ КРИТИЧАН ПЕРИОД

ТОТАЛНИ ПРЕОКРЕТ ЧЕКА ОВАЈ ХОРОСКОПСКИ ЗНАК Астролози упозоравају да је ово ПОСЛЕДЊА ОПОМЕНА

09.09.2025. 09:54 10:05
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Драма у космосу, астролози упозоравају на тотални преокрет за Лава, једног од најмоћнијих знакова Зодијака.

У новом хороскопу, звезде су послале јасно упозорење које леди крв у жилама. Нешто велико и лоше се спрема. Лав, иначе неустрашиви лидер, суочава се са највећим изазовом до сада. Иако је навикао на славу, моћ и дивљење, сада се суочава са кризом која би могла да га уништи!

Лавови - Велика опасност вреба

Ваш его је претња, а ваша ароганција вас гура у провалију. Верујете да сте непобедиви, али звезде су се окренуле и спремају вам тест какав нисте имали. Неко ко вам је близак, неко кога сматрате пријатељем, спрема велику издају и то са намером да вам отме све.

лав
Фото: Илустрација/ Canva

Овај период је критичан. Нема места за грешке. Чувајте се лажних савета и оних који вам се претерано додворавају. Не верујте никоме! Ваша позиција је на мети, а конкуренција је спремна да искористи сваки ваш погрешан корак. Спремите се за борбу, јер је ваша владавина у озбиљној опасности.

У овом драматичном периоду, ваша снага и понос ће бити на тешком тесту. Иако сте навикли на успех и доминантну позицију, звезде им поручују да морају бити опрезни. Преиспитивање себе и свог окружења је неопходно како би избегли замке које вам се спремају.

Астро
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
