ТРИК ДА ПЕШКИР ЗА ПЛАЖУ ПОСТАНЕ МЕКАН КАО ПРВОГ ДАНА Песак, со, мрље и МИКРООРГАНИЗМИ НЕСТАЋЕ ЗАУВЕК
Како да ваши пешкири за плажу буду меки, мирисни и као нови чак и после целе летње сезоне?
Со, креме и уља за сунчање, песак, мрље од сладоледа, блато… Све ово мора да је у једном тренутку завршило на вашем пешкиру за плажу, зар не?
Уз ових неколико савета које вам доносимо, успешно ћете и темељно опрати своје пешкире и продужити им живот, како бисте их и следеће године носили на плажу.
Шта треба урадити пре прања?
Да бисте били сигурни да ће пешкир бити добро опран, песак и друге мрље су елементи на вашем пешкиру које треба да третирате пре него што га ставите у машину за прање веша.
Песак
На крају лета није довољно отрести и опрати пешкир који је све време био на пешчаној плажи. Честице песка, а могуће и микроорганизми, могу остати у порама пешкира током целе године. Бактерије које сте потенцијално покупили могу се размножавати.
Прво добро протресите пешкир. То значи да га морате ухватити за крајеве са обе руке и замахнути тако да чујете звук. Након тога, усисајте га са обе стране ручним усисивачем. На крају, напуните дубљу и већу посуду млаком водом и детерџентом за веш и кружним покретима померајте пешкир. Последње честице песка ће тако пасти на дно посуде.
Након што сте урадили све наведено, ставите пешкир у машину за прање веша и оперите га нормално.
Ако их нисте прали неко време, пешкири за плажу ће изгубити мекоћу због соли и сунца. Зато их пре редовног прања оперите у веш машини у коју сте ставили једну чашу сирћета. Сирће ће им вратити мекоћу.
Мрље
Поред песка, на пешкиру се могу наћи и тврдокорне мрље од блата. Остружите их након што се потпуно осуше, а затим нанесите детерџент за веш. Очистите пешкир пуштањем топле воде и додирујући тканину са тканином. Мрља ће омекшати и скинути се. Ако вам се чини једноставнијим, можете користити стару чисту четкицу за зубе да уклоните блато.
Осим блата, на пешкир је сигурно доспео и сладолед или отопљена чоколада. Ако не можете да је уклоните обичним детерџентом који нанесете на мрљу пре прања у веш машини, онда потопите пешкир пола сата у врућу воду са детерџентом сапуном. Мрља ће омекшати и лакше ћете је уклонити.
Након што се ослободите песка и мрља, ставите пешкире у машину за прање веша.
Како их опрати у машини за прање веша?
Већина квалитетнијих пешкира за плажу је направљена од меког памука који упија воду. То значи да се прилично лако перу – детерџент за веш, омекшивач и машина за веш на 60 степени сигурно их неће оштетити.
Ако није у потпуности памук, обавезно проверите упутства за прање на етикети. Ако одсечете етикету и заборавите је, минимална температура на којој перете пешкир треба да буде 40 степени, а максимална 60 степени. Покрените програм хладног испирања да бисте били сигурни да су све бактерије потпуно нестале.
Такође, иако је овог лета већ дошла у контакт са водом – било обичном или морском, одвојите је и ипак оперите шареном одећом.
Након што их оперете и осушите, могу бити спремне за следеће лето.