Упутили јој озбиљне претње смрћу! ДВОЈИЦА МУШКАРАЦА ПРЕТУКЛИ ЗВЕЗДУ ДЕВЕДЕСЕТИХ Хрватска певачица задобила ТЕШКЕ ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ

16.09.2025. 22:10
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
певачица
Фото: Printscreen/Instagram

Силвија Мишановић (45), широј јавности позната као Супер Силва, једна од најпознатијих хрватских плесних звезда деведесетих, доживела је бруталан напад.

Инцидент се догодио у ноћи између 14. и 15. септембра, око 2 сата иза поноћи, у Новом Загребу на Карамановом прилазу, када су је напала двојица непознатих мушкараца.

Они су је прво вербално вређали, а затим физички насрнули на њу. Њен менаџер Сенад Хасић за Net.hr каже да су нападачи певачици Супер Силви упутили и озбиљне претње смрћу, поручивши јој да ће је убити у њеном стану и избацити кроз прозор.

Четрдесетпетогодишњој певачици и плесачици након напада је пружена медицинска помоћ у Клиничком болничком центру Загреб, где су констатоване тешке телесне повреде.

О свему је обавештена загребачка полиција, док Силва, из страха од нападача, није желела да даје изјаве за медије, пише Мондо.
 

