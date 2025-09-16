Упутили јој озбиљне претње смрћу! ДВОЈИЦА МУШКАРАЦА ПРЕТУКЛИ ЗВЕЗДУ ДЕВЕДЕСЕТИХ Хрватска певачица задобила ТЕШКЕ ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ
Силвија Мишановић (45), широј јавности позната као Супер Силва, једна од најпознатијих хрватских плесних звезда деведесетих, доживела је бруталан напад.
Инцидент се догодио у ноћи између 14. и 15. септембра, око 2 сата иза поноћи, у Новом Загребу на Карамановом прилазу, када су је напала двојица непознатих мушкараца.
Они су је прво вербално вређали, а затим физички насрнули на њу. Њен менаџер Сенад Хасић за Net.hr каже да су нападачи певачици Супер Силви упутили и озбиљне претње смрћу, поручивши јој да ће је убити у њеном стану и избацити кроз прозор.
Четрдесетпетогодишњој певачици и плесачици након напада је пружена медицинска помоћ у Клиничком болничком центру Загреб, где су констатоване тешке телесне повреде.
О свему је обавештена загребачка полиција, док Силва, из страха од нападача, није желела да даје изјаве за медије, пише Мондо.