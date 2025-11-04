ВЕЧЕРАС У ПОНОЋ УРАДИТЕ ОВО! Један давно заборављен обичај ЗА НЕУДАТЕ ДЕВОЈКЕ који, кажу стари, привлачи љубав и срећу у браку

clear sky
Фото: freepik, ilustracija

Постоји један стари обичај који је вековима преношен са колена на колено, а данас ретко ко зна за њега.

На дан Светог Јакова, неудате девојке по старом обичају у поноћ треба да се умију хладном водом – верује се да тај ритуал доноси здравље, срећу у љубави и мир у кући.

Српска православна црква 5. новембра слави Светог апостола Јакова, првог епископа Јерусалимског и једног од најправеднијих следбеника Христових. Његов живот био је пример скромности, чистоте и молитве, а празник који му је посвећен доноси и занимљиве народне обичаје, нарочито оне намењене неудатим девојкама.

 

Обичај за неудате девојке

Уочи празника Светог Јакова, верује се да неудате девојке треба да се у поноћ умију хладном водом, како би се заштитиле од злих духова, сачувале здравље и привукле срећу у љубави и брак. Тај чин, према народном предању, симболизује чистоту душе и спремност да се у животу дочека искрена љубав.

да
Фото: freepik, ilustracija

Уз то, верује се да вода коришћена за умивање не сме да се проспе у кући већ напољу, "да однесе све што смета љубави и миру".

 

Порука Светог Јакова

Свети Јаков је у свом учењу увек истицао праштање и понизност, подсећајући да Бог "бира сиромашне овога света да буду богати вером". Зато се и данас верници на овај дан подсећају да опросте онима који су их повредили, јер како се верује праштањем се ослобађамо туге и привлачимо мир.

 

Празник који подсећа на скромност и љубав

Јаков Праведни је живео аскетским животом, без луксуза, хранео се хлебом и водом, а дане проводио у молитви. Иако је страдао мученичком смрћу, до последњег даха се молио за оне који су га каменовали речима: "Опрости им, Господе, јер не знају шта чине."

Због тога се и данас сматра симболом правде, вере и праштања - вредности које би, према народном веровању, требало да прате сваку особу која жели мир, срећу и благостање у кући, пише Лепаисрећна

