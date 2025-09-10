(ВИДЕО) АМЕРИКАНКА ЗАВОЛЕЛА БЕОГРАД, АЛИ ИПАК ПАКУЈЕ КОФЕРЕ Није јој пружио луксуз о ком сања! ЕВО ШТА МУ ЗАМЕРА
Бројни странци су окусили живот у Србији, и ретко ко је остао равнодушан на нашу гостољубивост. Ипак, има и оних који не могу да се укаче са навикама грађана Београда.
И док једни истичу све предности живота у нашој земљи, други, попут Американке Ангела Блер која у престоници живи дуже време, већ размишља о пресељењу, и то због једног јединог разлога.
Блер је недавно на свом ТикТок профилу открила разлоге због којих размишља о пресељењу и другачијем стилу живота. Како је рекла, након свог пословног путовања у Африку, схватила је да жели живот који јој Београд, упркос свему што град нуди, можда не може пружити.
Искуство у Африци отворило јој је очи за живот са више удобности, а ту убраја убраја приватног возача, спремачицу, кувара и друге облике подршке. Ово јој омогућава да се потпуно посвети пословним и личним амбицијама.
"Волим Београд, али стил живота који желим да водим нисам сигурна да је могућ у Београду, бар не за мене. Желим удобан живот без стреса, и иако у Београду постоји имућна класа и богаташи, мислим да то тамо нећу моћи да постигнем, бар не сама.
"Имам неког ко ми пере веш и припрема оброке"
"Откако сам на овом пословном путу у Сао Томи и Принципеу, искрено, стил живота који се овде може водити, и на афричком континенту генерално, заиста ми привлачи пажњу. Имам возача, имам некога ко чисти и пере веш, имам некога ко припрема оброке. Срела сам друге породице и људе код којих је стандард да имају особље, јер постоји много, нећу рећи јефтине радне снаге, већ људи са вештинама који могу да вам помогну да управљате својим домом. Ово сам већ видела када сам живела у Тајланду и Сингапуру", рекла је она.
Како је додала, иако зна да и у Европи има оних који живе на "високој нози", приметила је да за тако нешто треба издвојити велику суму новца, што није случај са Африком.
"У Београду људи такође имају некога да им очисти дом, али на афричком континенту овде, можете имати особље од пет-шест људи: спремачице, куварице, возаче, баштоване, обезбеђење. И ово је стил живота у који бих заиста желела да се потпуно уклопим", написала је она па додала:
"Нисам сигурна да то могу да остварим у Београду, иако познајем људе који имају дадиље које живе у дому, возача и спремачицу која долази једном недељно. Овде, у већини домова, постоји мања соба или додатни део куће за особље које живи у дому, па чак и за обезбеђење".
@blairinbelgrade I love Belgrade, but the lifestyle I want to live, Im not sure if that's possible in Belgrade, at least for me. I want a comfortable life of ease, and while there is an affluent class and wealthy neighborhood in Belgrade, I may not be able to achieve it, at least not alone. In Africa (and Asia), living a comfortable life with help, beautiful home, and with ease, is possible. Houses are designed to have extra space to have a live in staff. Since Ive been in STP, Ive had so much helo: private driver, cleaner, cook, and I can focus on my business. I'm going to start exploring my options....Belgrade is forver in my heart, will be my home, bur for a more luxurious lifestyle, I may have to explore living in Africa...at least part time. Lets talk about it! #Belgrade #Serbia #Srbija #Balkans #blairinbelgrade ♬ original sound - Blair In Belgrade
Тениски терен на приватној парцели?
Иако, наводи, није сигурна сто посто у одлуку, о овој опцији размишља свакодневно од када је у Африци.
"Београд ће заувек бити у мом срцу, биће мој дом, али за луксузнији живот можда ћу морати да размишљам о животу у Африци... бар повремено. Реците ми ваше мишљење. Срела сам многе из имућне класе, али још нисам упознала никога ко има особље које живи у дому или тениски терен на својој парцели", рекла је она.
У коментарима, многи су јој поручили да није беба да би је ико услуживао и да није страшно живети као велики број људи на планети Земљи, али Блер је ипак открила шта она мисли о свему.
"За неке људе у Европи, идеја да имају више запослених може звучати као луксуз. Али овде у Сао Томеу, као и у већем делу Африке и Азије, то је стандард. То ствара достојанствене послове, подржава породице и омогућава професионалцима да се фокусирају на свој посао. Није ствар хијерархије - већ другачијег баланса између живота и рада. Од жена се овде не очекује да потпуно саме управљају домаћинством, поред посла. Људи овде имају помоћ, било повремено, стално, или заједнички, јер је ово колективно друштво. Плус, ово су достојанствени послови, за које људе раде", поручила је она на крају.