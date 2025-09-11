(ВИДЕО) ПОСЛУШАЈТЕ КАКО ЗВУЧЕ НАЈСТАРИЈЕ ОРГУЉЕ ХРИШЋАНСКОГ СВЕТА Засвирале поново после 800 година тишине
После осам векова тишине, оргуље за које истраживачи тврде да су најстарије у хришћанском свету, поново су "оживеле" испунивши својим древним звуком манастир у Старом граду Јерусалима.
Инструмент, састављен од оригиналних цеви из 11. века, који су Крсташи закопали како би их сачували од налета освајача, произвео је снажан, пун тон док је музичар Давид Каталуња изводио литургијску песму "Benedicamus Domino Flos Filius".
"Присуствовали сте великом тренутку у историји музике. Ове оргуље су закопане у нади да ће једног дана поново засвирати. Тај дан је дошао готово осам векова касније", рекао је Каталуња.
Од сада ће оргуље бити изложене у Музеју "Света земља" у Старом граду Јерусалима, свега неколико километара од цркве у Витлејему где су првобитно биле постављене, пише АП.
Истраживачи верују да су их крсташи донели у Витлејем у 11. веку, током своје владавине над Јерусалимом. Након једног века употребе, закопали су их да би их заштитили од надирућих војски. Тамо су остале до 1906. године, када су радници, копајући темеље за нови фрањевачко коначиште за ходочаснике у Витлејему, наишли на њих. Археолошка ископавања открила су 222 бронзане цеви, сет звона и друге предмете које су крсташи сакрили.
"Било је изузетно дирљиво чути како су неке од ових цеви поново оживеле после 800 година тишине. Нада крсташа који су их закопали да ће доћи тренутак када ће опет зазвучати, није била узалудна", рекао је Кос ван де Линде, стручњак за оргуље који је учествовао у рестаурацији.
Истраживачи, под вођством Каталуње, 2019. године почели су да праве реплику оргуља, али су током рада открили да део оригиналних цеви и даље функционише као пре много векова.
Градитељ оргуља Винолд ван дер Путен уклопио их је тако са репликама које је израдио користећи древне технике израде. Оригинали, који чине око половине инструмента, и даље носе урезане линије и ознаке нота које су оставили тадашњи мајстори.
Истраживачи се надају да ће завршити потпуну рестаурацију и потом направити копије које ће бити постављене у црквама широм Европе и света, како би музика овог јединственог инструмента била доступна свима.
Euronews