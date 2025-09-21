clear sky
(ВИДЕО) Шок исповест! ИМА 72 ГОДИНЕ И ЕСКОРТ ЈЕ ДАМА! Уживо испричала пикантеријe, водитељи остали без текста

21.09.2025. 20:30 20:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
ескорт
Фото: printscreen Youtube/This Morning

Када помислиш на баку од 72 године, вероватно ти на памет падне штрикање, пензија и породични ручкови.

Али Керолајн Ив из Британије потпуно руши ту слику. Она је отворено признала да зарађује богатство - као ескорт дама. И не планира да стане.

Како је постала ескорт дама
Керолајн је у свет интимног посла ушла тек са 57 година.

- Све је кренуло од флерта са једним 27-годишњим рагбистом, признала је у емисији This Морнинг.

- Имала сам 57 година у то време, никада се нисмо срели, али смо флертовали преко телефона. У једном тренутку ми је предложио да дођем код њега. Мислила сам да се шали!

Након тог сусрета, ствари су се закотрљале.

Керолајн није штедела публику и изнела је шок признање уживо у емисији како је бити ескорт у тим годинама.

- Заиста смо се добро слагали, отишли смо у хотел и имали орални интимни однос - што никада раније нисам радила.

Водитељи су занемели, а она је наставила:

Нисам била сигурна шта да очекујем. Он је рекао: "Имаш дар." И помислила сам - па добро, можда би требало да то искористим.

"Обожавам свој посао“"

Керолајн данас отворено прича да зарађује више него икада раније. Успела је да отплати хипотеку, финансијски се осамостали и каже да не би мењала свој посао ни за шта.

- Нигде другде не бих могла да зарадим тај новац. Никада нећу пожелети други посао. Обожавам то.

Породица је осуђује

Ипак, њена породица није била одушевљена када је сазнала чиме се бави. Керолајн се никада није удавала и нема децу, али каже да је ово њен избор и да се никоме не правда.

- Живим свој живот како ја хоћу. И у овим годинама осећам се слободније него икад.

Прича Керолајн Ив показује да живот не мора да стане у оквирима које друштво поставља. Да ли је шокантно? Да. Да ли је храбро? Такође. Али једно је сигурно - ова бака је доказ да никада није касно да окренеш игру и пронађеш начин да живиш баш онако како ти желиш.

Telegraf/Dnevnik

проституција бака исповест
