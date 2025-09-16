(ВИДЕО) ЖИВОТ СА АЛЦХАЈМЕРОМ Исповест жене коју је брига о болесном оцу сломила "ОСЕЋАМ СЕ КАО ДА СЕ ДАВИМ"
Фармацеуткиња из Масачусетса, Емили Харингтон (32), јавно је поделила искуство које је назвала "непријатном истином" - живот са оцем којем је дијагностикована Алцхајмерова болест и осећај огорчења што је сав терет бриге пао само на њу.
Развод без горчине, али са последицама
Њени родитељи су се развели 2014. године док је била на факултету. Како каже, развод је био пријатељски и без драме. Породичне везе остале су присне, све док њен отац, Ед Расел (67), није оболео од Алцхајмерове болести с раним почетком.
Savoring every moment of joy we can in this journey 💜 Alzheimer's takes SO MUCH from us all, and while we are making memories for my daughter with her Grampa, he is losing them. Every moment feels so bittersweet and I wish for the innocence of not knowing what is to come. May we all learn to live and love in the moment instead of worrying about the future or wishing for the past. #alzheimers #family #memories #caregiver #dementia
Неспособан да сам брине о себи, преселио се код Емили. Она је већ имала четворогодишњу ћерку и супруга који је често био на војној дужности, али није оклевала да преузме бригу. Њена свакодневица убрзо је постала низ лекарских прегледа, подсетника на терапију и сталне пажње како би га усмерила када би настала конфузија.
"Осећам се као да се давим"
It's not pretty but here we are #alzheimers #alzheimer #alzheimersawareness #truth #uncomfortable #honest #caregiver #divorce #dementia #dementiacaregiver
Како су обавезе расле, обратила се својој мајци, Раселовој бившој супрузи, за помоћ. Одговор никада није стигао.
- Знам да он више није њена одговорност. То је развод, разумем. Али она је и даље моја мама и осећам се као да се давим, каже Харингтон.
На ТикТоку је отворено говорила о огорчењу које осећа када мајка бира путовања и крстарења, док се она сама носи с најтежим тренуцима.
- Покушавам да схватим све ово и једноставно ми се не чини фер што сам ја главни неговатељ када он има бившу жену, а и даље постоји љубав. Али то није њен проблем, признала је.
Алцхајмерова болест пада на целу породицу
Након што је отац имао узнемирујући излив беса, Емили је донела одлуку да га пресели у установу за старије са одељењем за негу памћења.
- Срећом, моја ћерка тада није била код куће. Да је видела, било би трауматично за дете, објашњава.
Ипак, терет није нестао. Она је и даље задужена као пуномоћник за здравство и финансије, проводи сате у администрацији и координацији медицинске неге.
- У таквим ситуацијама схватим - ја сам његово дете, али знате ко би знао све одговоре? Моја мама, каже.
Подељена одговорност или лична борба?
Њена мајка, с друге стране, сматра да помаже "на свој начин"- посећује Расела и укључује га у породична окупљања. За Емили, међутим, то није довољно:
- Она не узима слободне дане с посла, не ценка се с осигуравајућим друштвима и није та која заказује прегледе.
То отвара питање: да ли се од бивших супружника очекује да се укључе у бригу када, у овом случају, Алцхајмерова болест дође, чак и ако је брак одавно завршен?
I will not let this disease replace who he really is in my head or my heart 💜 #alzheimers #earlyonsetalzheimers #alzheimersawareness #dementia #dad #love #family #grief
Подршка на интернету
Након што је објавила своју причу, Емили је наишла на велику подршку заједнице неговатеља. Један коментар посебно је одјекнуо:
- Девојко, овде сам због овога! Можемо ли направити групу "маме не маре"?!
Харингтон признаје да јој је лакше када схвати да није сама:
- Имам осећај да би та група била јако велика.
(Ona.rs)