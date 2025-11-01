ОВО ЈЕ НАЈЗДРАВИЈЕ ВОЋЕ НА СВЕТУ Треба га јести на празан стомак ИМА БРОЈНЕ КОРИСТИ ЗА НАШ ОРГАНИЗАМ
Најздравија воћка на свету по мишљењу многих стручњака. Само једна свако јутро на празан стомак даје огромне бенифите организму.
Скоро да нема болести која не може да се лечи овим воћем, а многи стручњаци саветују да их конзумирате редовно.
У питању су урме.
Како преносе вести-онлине, анемични пацијенти требало би да једу што више урми, јер су оне одличан извор магнезијума. Урме садрже калијум, који је користан код заустављања дијареје. Осим тога, урме помажу да се цревна флора што брже обнови. Редовним узимањем урми олакшаћете цревима да створе добре бактерије.
Конзумирање урми четири недеље пре порођаја мајкама може да олакша порођајне болове и умањи крварење. Жене које су прије порођаја јеле урме, породиле су се лакше и брже, за разлику од оних жена које нису узимале ово воће.
Због високог процента храњивих материја, урме код човека изазивају осећај ситости и олакшавају губитак тежине. Ако на празан стомак узмете урму, она ће регулисати рад црева и организму дати потребни шећер.
Особе са слабим срцем могу користити ово невероватно воће. Током ноћи потопити урме са семенкама у воду. Ујутро из њих уклоните семенке, самељите их у блендеру заједно са водом у којој су током ноћи стајале. Овај лек узимајте неколико пута дневно како би се ојачало срце. Такође, урме имају способност да смање ниво нежељеног холестерола у телу.