"Више од свега је желела да буде нормално, здраво дете“ ПРЕМИНУЛА ИНФЛУЕНСЕРКА (14) чију је БОРБУ С ЛЕУКЕМИЈОМ пратило 2 милиона пратилаца! Битка с ОПАКОМ БОЛЕШЋУ трајала пуних 11 година
Инфлуенсерка Зуза Беине преминула је са само 14 година. Боловала је од акутне мијелоичне леукемије (АМЛ).
Зуза Беине је била позната по документовању своје борбе с акутном мијелоичном леукемијом (АМЛ), чије је вести стално објављивала на друштвеним мрежама.
Веома млада инфлуенсерка имала је на Инстаграму 2 милиона пратилаца, који данас тугују за њом.
Тужну вест је потврдила њена породица.
"Сломљених срца објављујемо да је Зуза преминула јуче ујутро", поручила је њена породица у објави на друштвеним мрежама 23. септембра, уз фотографију насмешене тинејџерке на плажи.
"Од својих 14 година, 11 је провела с немилосрдним раком, а ипак је живела испуњеније и захвалније од већине. Њено постојање заувек нас је променило, а њена смрт ће то такође учинити."
Даље се наводи да није случајно да њен последњи видео бележи оно на чему је била захвална - сведочанство живота испуњеног и лепотом и патњом.
"Више од свега, желела је да буде нормална, здраво дете. Али оно што је њен живот учинило тако лепим било је то како је научила да се суочи с најтежим околностима, попут своје болести, и ипак живети пуним плућима."
Зуза, којој је болест дијагностикована када је имала само три године, недавно је на друштвеним мрежама поделила размишљања о светлим тренуцима свог живота. У видеу објављеном 20. септембра, истакла је како су јој се "свакодневне ствари које многи људи често узимају здраво за готово" највише урезале у памћење, док је приказивала фотографије с породицом и пријатељима, пише Мондо.