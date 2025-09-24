overcast clouds
"Више од свега је желела да буде нормално, здраво дете" ПРЕМИНУЛА ИНФЛУЕНСЕРКА (14) чију је БОРБУ С ЛЕУКЕМИЈОМ пратило 2 милиона пратилаца! Битка с ОПАКОМ БОЛЕШЋУ трајала пуних 11 година

24.09.2025. 17:08
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
болест
Фото: printscreen/Instagram/zuzas_way_to_healing

Инфлуенсерка Зуза Беине преминула је са само 14 година. Боловала је од акутне мијелоичне леукемије (АМЛ).

Зуза Беине је била позната по документовању своје борбе с акутном мијелоичном леукемијом (АМЛ), чије је вести стално објављивала на друштвеним мрежама.

Веома млада инфлуенсерка имала је на Инстаграму 2 милиона пратилаца, који данас тугују за њом.

Тужну вест је потврдила њена породица.

"Сломљених срца објављујемо да је Зуза преминула јуче ујутро", поручила је њена породица у објави на друштвеним мрежама 23. септембра, уз фотографију насмешене тинејџерке на плажи.
 

"Од својих 14 година, 11 је провела с немилосрдним раком, а ипак је живела испуњеније и захвалније од већине. Њено постојање заувек нас је променило, а њена смрт ће то такође учинити."

Даље се наводи да није случајно да њен последњи видео бележи оно на чему је била захвална - сведочанство живота испуњеног и лепотом и патњом.

болест
Фото: printscreen/Instagram/zuzas_way_to_healing

"Више од свега, желела је да буде нормална, здраво дете. Али оно што је њен живот учинило тако лепим било је то како је научила да се суочи с најтежим околностима, попут своје болести, и ипак живети пуним плућима."
 

Зуза, којој је болест дијагностикована када је имала само три године, недавно је на друштвеним мрежама поделила размишљања о светлим тренуцима свог живота. У видеу објављеном 20. септембра, истакла је како су јој се "свакодневне ствари које многи људи често узимају здраво за готово" највише урезале у памћење, док је приказивала фотографије с породицом и пријатељима, пише Мондо.
 

леукемија болесна деца преминула девојчица
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
