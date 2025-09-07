(ВИДЕО, ФОТО) ХИЉАДЕ ВЕРНИКА У ВАТИКАНУ ПРЕД КОВЧЕГОМ ДЕЧАКА КАРЛА Италијански тинејџер рођен 1991. године постаје ПРВИ СВЕТАЦ МИЛЕНИЈУМА млади инфлуенсер умро од леукемије
Ватикан је преплављен мноштвом верника који су похрлили на Трг Светог Петра како би присуствовали канонизацији италијанског тинејџера Карла Акутиса, познатог и као "Божји инфлуенсер", а која се тренутно одвија.
Хиљаде верника стајало је испред џиновских екрана, пратећи пренос уживо из Ватикана до Асизија, где се налази стаклени ковчег са првим свецем миленијума за католике.
Обучен у фармерке, најк патике и дуксерицу, са рукама склопљеним око бројанице, Акутис је међу младим верницима створио славу готово као рок звезде, какву католичка црква није видела годинама.
Карло Акутис, подсетимо, преминуо је од леукемије 2006. године у 15. години живота, али је благослов папе Фрање добио још 2020. године, иако га папа није стигао прогласити свецем.
Они који не могу лично да дођу у мали град Асизи у централној Италији како би одали почаст Карлу Акутису, могу да прате доласке и одласке на веб камери усмереној ка његовом гробу, што је ниво приступа интернету који нису имале чак ни папе сахрањене у базилици Светог Петра у Ватикану.
Ко је био петнаестогодишњак који ће бити проглашен свецем?
Карло Акутис, "Божји инфлуенсер", како га називају, рођен је у Лондону 1991. године, одрастао је у Милану, а преминуо је од леукемије 12. октобра 2006. у својој 15. години.
Одрастао је у богатој италијанској породици, а убрзо након његовог рођења, његова породица се вратила у Милано и, према извештајима, уживао је у типичном, срећном детињству које је обележила његова све интензивнија религиозна оданост.
За собом је оставио значајно духовно и друштвено дело које је инспирисало милионе верника широм света, нарочито младе.
Иако је одрастао у неверничкој породици, Акутис је од малих ногу имао јаку веру у Бога. Још као седмогодишњак је писао да му је циљ у животу да буде "увек близу Исуса".