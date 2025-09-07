clear sky
(ВИДЕО, ФОТО) ХИЉАДЕ ВЕРНИКА У ВАТИКАНУ ПРЕД КОВЧЕГОМ ДЕЧАКА КАРЛА Италијански тинејџер рођен 1991. године постаје ПРВИ СВЕТАЦ МИЛЕНИЈУМА млади инфлуенсер умро од леукемије

07.09.2025. 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
комбо
Фото: Танјуг/ Gregorio Borgia / Andrew Medichini

Ватикан је преплављен мноштвом верника који су похрлили на Трг Светог Петра како би присуствовали канонизацији италијанског тинејџера Карла Акутиса, познатог и као "Божји инфлуенсер", а која се тренутно одвија.

Хиљаде верника стајало је испред џиновских екрана, пратећи пренос уживо из Ватикана до Асизија, где се налази стаклени ковчег са првим свецем миленијума за католике.

Обучен у фармерке, најк патике и дуксерицу, са рукама склопљеним око бројанице, Акутис је међу младим верницима створио славу готово као рок звезде, какву католичка црква није видела годинама.

ватикан
Фото: Танјуг/ Andrew Medichini

Карло Акутис, подсетимо, преминуо је од леукемије 2006. године у 15. години живота, али је благослов папе Фрање добио још 2020. године, иако га папа није стигао прогласити свецем.

Они који не могу лично да дођу у мали град Асизи у централној Италији како би одали почаст Карлу Акутису, могу да прате доласке и одласке на веб камери усмереној ка његовом гробу, што је ниво приступа интернету који нису имале чак ни папе сахрањене у базилици Светог Петра у Ватикану.

Ко је био петнаестогодишњак који ће бити проглашен свецем?

Карло Акутис, "Божји инфлуенсер", како га називају, рођен је у Лондону 1991. године, одрастао је у Милану, а преминуо је од леукемије 12. октобра 2006. у својој 15. години.

Одрастао је у богатој италијанској породици, а убрзо након његовог рођења, његова породица се вратила у Милано и, према извештајима, уживао је у типичном, срећном детињству које је обележила његова све интензивнија религиозна оданост.

ват
Фото: Танјуг / Gregorio Borgia

За собом је оставио значајно духовно и друштвено дело које је инспирисало милионе верника широм света, нарочито младе.

Иако је одрастао у неверничкој породици, Акутис је од малих ногу имао јаку веру у Бога. Још као седмогодишњак је писао да му је циљ у животу да буде "увек близу Исуса".

светац ватикан
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
