ВОЗАЧИ, ОВО ТРЕБА ЗНАТИ! Клима у колима може бити СКУПА ГРЕШКА ако не поштујете ових 6 правила
Сви укључујемо климу погрешно – мајстори открили трик који штеди гориво и живце
Када сунце немилосрдно пржи, клима у колима постаје спас. Ипак, многи је користе погрешно, а то може да удари по џепу – како кроз већу потрошњу горива, тако и кроз скупе кварове.
Ево како да расхладите ауто без да охладите новчаник:
Не палите климу одмах
Пре него што је укључите, спустите прозоре и провозајте се минут-два. Тако ћете истерати врели ваздух из кабине, а клима неће морати да се “мучи” – трошиће мање горива и дуже ће трајати.
Не претерујте с разликом у температури
Ако напољу пржи 35, а ви у колима желите 20 – то је превелики шок за систем. Идеална разлика је до 5–7 степени. Све преко тога троши више и квари брже.
Рециркулација – да, али паметно
Укључите рециркулацију док не расхладите кабину, а онда је искључите. Стално кружење истог ваздуха може да изазове влагу, загушљивост и непријатне мирисе.
Вентилатор не мора одмах на “маx”
Почните са средњом брзином и појачавајте по потреби. Одмах паљење на максимум троши више и ствара буку, а ефекат није бољи.
Не прескачите сервис
Филтер кабине треба мењати макар једном годишње. Ако је запушен или прљав, клима лоше хлади и више троши. Проверавајте и ниво гаса – чист систем значи и ефикаснији рад.
Гасите климу пре него што стигнете
Пар минута пре краја вожње, смањите хлађење и пустите да мало дува само вентилација. Компресор ће се растеретити, а ви ћете уштедети још који динар.