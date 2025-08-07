scattered clouds
ВОЗАЧИ, ОВО ТРЕБА ЗНАТИ! Клима у колима може бити СКУПА ГРЕШКА ако не поштујете ових 6 правила

07.08.2025. 17:02
Пише:
Дневник
Извор:
Alo

da
Фото: freepik, ilustracija

Сви укључујемо климу погрешно – мајстори открили трик који штеди гориво и живце

Када сунце немилосрдно пржи, клима у колима постаје спас. Ипак, многи је користе погрешно, а то може да удари по џепу – како кроз већу потрошњу горива, тако и кроз скупе кварове.

Ево како да расхладите ауто без да охладите новчаник:

Не палите климу одмах

Пре него што је укључите, спустите прозоре и провозајте се минут-два. Тако ћете истерати врели ваздух из кабине, а клима неће морати да се “мучи” – трошиће мање горива и дуже ће трајати.

Не претерујте с разликом у температури

Ако напољу пржи 35, а ви у колима желите 20 – то је превелики шок за систем. Идеална разлика је до 5–7 степени. Све преко тога троши више и квари брже.

da
Фото: freepik, ilustracija

Рециркулација – да, али паметно

Укључите рециркулацију док не расхладите кабину, а онда је искључите. Стално кружење истог ваздуха може да изазове влагу, загушљивост и непријатне мирисе.

Вентилатор не мора одмах на “маx”

Почните са средњом брзином и појачавајте по потреби. Одмах паљење на максимум троши више и ствара буку, а ефекат није бољи.

Не прескачите сервис

Филтер кабине треба мењати макар једном годишње. Ако је запушен или прљав, клима лоше хлади и више троши. Проверавајте и ниво гаса – чист систем значи и ефикаснији рад.

Гасите климу пре него што стигнете

Пар минута пре краја вожње, смањите хлађење и пустите да мало дува само вентилација. Компресор ће се растеретити, а ви ћете уштедети још који динар.



Alo

Дневник
