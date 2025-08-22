overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВРЕМЕ ПРОМЕНА СТИЖЕ Ова три знака суочиће се са "кармичким обрачуном" од 1. септембра

22.08.2025. 12:25 12:41
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
Коментари (0)
хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

У септембру 2025. три знака Зодијака суочиће се са "кармичким обрачуном" јер ретроградни Сатурн и серија помрачења враћају на површину недовршене приче, потиснуте емоције и нерешене проблеме.

Док ће неки ово осетити само кроз носталгију, Ован, Близанци и Водолија биће у самом центру догађаја.

Ован ће се суочити са старим конфликтима, неизреченим речима и емотивним ранама. Помрачење у Рибама отвара подсвест, доноси снове и сећања, а крајем месеца долази прилика да се стара поглавља затворе и ослободи простор за нови почетак.

Близанци ће морати да разјасне каријерне и породичне теме из прошлости. Сатурн их враћа на пропуштене прилике и пројекте, док помрачења доносе завршетке и нове увиде. Биће то прилика да сагледају колико су сазрели и да оставе иза себе оно што више не вреди.

Водолија ће бити под притиском питања сигурности и личне вредности. Враћају се нерешене финансијске и емотивне дилеме, као и стари осећаји несигурности. Помрачења могу донети нагле промене, али и подсетити да прошлост служи као лекција, а не препрека.

Септембар доноси важне кармичке сусрете са прошлошћу. Иако може бити изазовно, ово је месец затварања старих циклуса и ослобађања простора за нове почетке.

Астро хороскопски знак
Извор:
Најжена
Пише:
Дневник
