ВРЕМЕ ПРОМЕНА СТИЖЕ Ова три знака суочиће се са "кармичким обрачуном" од 1. септембра
У септембру 2025. три знака Зодијака суочиће се са "кармичким обрачуном" јер ретроградни Сатурн и серија помрачења враћају на површину недовршене приче, потиснуте емоције и нерешене проблеме.
Док ће неки ово осетити само кроз носталгију, Ован, Близанци и Водолија биће у самом центру догађаја.
Ован ће се суочити са старим конфликтима, неизреченим речима и емотивним ранама. Помрачење у Рибама отвара подсвест, доноси снове и сећања, а крајем месеца долази прилика да се стара поглавља затворе и ослободи простор за нови почетак.
Близанци ће морати да разјасне каријерне и породичне теме из прошлости. Сатурн их враћа на пропуштене прилике и пројекте, док помрачења доносе завршетке и нове увиде. Биће то прилика да сагледају колико су сазрели и да оставе иза себе оно што више не вреди.
Водолија ће бити под притиском питања сигурности и личне вредности. Враћају се нерешене финансијске и емотивне дилеме, као и стари осећаји несигурности. Помрачења могу донети нагле промене, али и подсетити да прошлост служи као лекција, а не препрека.
Септембар доноси важне кармичке сусрете са прошлошћу. Иако може бити изазовно, ово је месец затварања старих циклуса и ослобађања простора за нове почетке.