ЗАБОРАВЉЕНА СУПЕРБИЉКА Моћнија од спанаћа и лимуна – јача имунитет, подмлађује кожу и штити срце!
Ова биљка је неправедно заборављена, а за њу стручњаци верују да је најздравија на свету.
Поточарка у себи крије невероватну комбинацију витамина и минерала, а њен ефекат на организам је толико снажан да се користи и у исхрани и у природној медицини.
Моћнија од спанаћа и цитруса
Поточарка садржи обиље гвожђа – више него спанаћ – и запањујуће велике количине витамина Ц, чак више од појединих агрума. Управо зато стручњаци је сврставају у праву ризницу здравља која помаже телу да функционише савршено.
Чисти крв и подмлађује организам
Студије су показале да поточарка смањује оксидативни стрес, чисти крв и подстиче апетит. Осим тога, делује као природни детокс – елиминише токсине из организма и даје телу нову енергију.
Напитак од поточарке – еликсир здравља
Најпознатији начин коришћења јесте сок од поточарке. Препоручује се да се разреди са водом у мери 1:5. Довољна је једна чаша на неколико дана, јер у већим количинама може имати и нежељене ефекте.
Тајна за лепу косу и чисту кожу
Поточарка није само храна – она је и природни козметички савезник. Сок се може утрљавати директно на кожу или теме, а облоге од поточарке користе се против опадања косе и разних кожних проблема. Резултати су често видљиви већ након неколико третмана.
Штити срце и крвне судове
Неки стручњаци иду и корак даље – тврде да редовно конзумирање поточарке може помоћи у превенцији кардиоваскуларних болести. Због свог јединственог састава, ова биљка чува срце и крвне судове, јача имунитет и продужава виталност.