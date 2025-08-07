few clouds
БЕЖИТЕ ИЗ ВОДЕ АКО ВИДИТЕ ОВО Олуја на мору може бити опаснија него на копну, научите како да препознајете сигнале на одмору И КАКО ДА РЕАГУЈЕТЕ

07.08.2025. 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Фото: pixabay.com

Летовање, купање и сунчање су синоним за уживање, али време на отвореним воденим површинама може се изненада променити и постати опасно.

Олује са грмљавином и муњама представљају озбиљан ризик за купаче – вода је одличан проводник електрицитета, а људско тело у води постаје изузетно рањиво. 

Зато је важно знати како да се заштитите. У тексту су препоруке Светске здравствене организације (WHO) о понашању током олује, прилагођене тако да буду јасне и применљиве у пракси. 

Како препознати долазак олује

Правовремено препознавање лоших временских услова може спречити опасне ситуације. 

Обратите пажњу на следеће знаке:

Правило 30 секунди: Ако прође мање од 30 секунди између бљеска муње и звука грмљавине, олуја је на мање од 10 километара удаљености и постоји озбиљна опасност. 

Одмах напустите воду

Боравак у мору, базену, језеру или реци током олује је изузетно ризичан. Уколико приметите знаке приближавања невремена или чујете први гром, одмах изађите из воде.

 

Места која треба избегаватитоком олује: 

• Испод дрвећа – опасност од директног или бочног удара грома 

• Под сунцобранима, тендама и шаторима без заштите од удара грома 

• У малим дрвеним кабинама које немају одговарајуће уземљење

 

Не враћајте се у воду прерано

Чак и када се олуја визуелно смири, опасност може да потраје. Муње се понекад јављају и након што главни талас олује прође. 

Правило "30-30": Сачекајте најмање 30 минута од последњег звука грмљавине пре него што се вратите у воду. 

Превентивне мере

Превенција је кључ безбедности. Пре него што кренете на плажу или било коју активност на води, имајте у виду следеће: 

Током олује са грмљавином или појаве муња у близини, сви купачи морају одмах напустити воду, удаљити се од обале и потражити сигурно, затворено склониште најмање 30 минута након последњег звука грмљавине. 

Ове смернице нису само савет, већ конкретна правила понашања која могу сачувати ваш живот и животе ваших ближњих. Вода у комбинацији са електричним пражњењем изузетно је опасна, а брзина реакције често прави разлику између безбедног одмора и потенцијалне трагедије. 

Ако планирате летовање на мору, језеру или реци – упознајте се с овим правилима и поштујте их. Безбедност увек мора бити на првом месту.

(B92.net)

