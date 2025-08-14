ПЛАТИО ТАКСИСТИ И КАФУ И ПИЋЕ...
ДОГОВОРИО ЦЕНУ, ПА МУ БИЛО СКУПО Туриста из Србије се пожалио да га је папрено коштао такси у Црној Гори АВИОН ЈЕФТИНИЈИ ОД ТАКСИЈА?!
Туриста из Србије, ишао је авионом на летовање у Црну Гору, а таксиста му је од подгоричког аеродрома до Аде Бојане, 92 километра дуга вожња коштала га је чак 80 евра, и то након ценкања.
Путник је поделио своје непријатно искуство како би упозорио друге туристе који тек планирају одмор на црногорском приморју.
"Такси од аеродрома до Аде Бојане, са цењкањем, платио сам 80 евра. За два сата вожње, оде силан новац. Иако на интернету пише да су цене ниже, реалност је другачија. Чим изађете из авиона, салећу вас таксисти са различитим понудама, у зависности где летујете", рекао је он за Бизпортал.
Иронично, како каже, авио-карта из Београда била је јефтинија од вожње таксијем до крајњег одредишта.
"Вожња је трајала дуго због гужве, па можда је и цена толика. Мене је таксиста изнервирао када смо успут стали на пумпу, тражио је да му купим кафу и кока-колу коју је назвао "дневна доза за вожњу" коју сам ја свакако платио", рекао је он.
Ипак, упозорава да су туристи све незадовољнији, а оваква искуства се из године у годину понављају. Саветује све који планирају долазак у Црну Гору да буду опрезни при избору таксија и да се обавезно цењкају пре уласка у возило.
"Поред тога, моја препорука јесте аутобус као много јефтинија варијанта. Карта кошта само седам евра и то је заиста велика уштеда", поручио је он.
На појединим сајтовима такси служби, вожња од аеродрома Подгорица до Аде Бојане процењена је на 40-50 евра, али у пракси је тешко доћи до те цене без преговарања или резервације унапред.
Подсећамо, гужве на црногорском приморју су све веће, посебно на путу Подгорица-Бар и Будва-Херцег Нови, где се вози успорено и у колонама. Додатне застоје изазивају и радови на путној инфраструктури, који се обављају на више деоница широм земље. Возачима се саветује стрпљење, као и да планирају додатно време за путовања.
(Mondo.rs)