(ВИДЕО) ДА ЛИ СТЕ ЧУЛИ ЗА МАЧИЈИ МАНАСТИР Налази се на овом острву и чува легенду везану за свету царицу Јелену

Према предању, око 327. године нове ере, на полуострву Акротири дошло је до дуге суше и појаве отровница. Змије су се размножиле, страх се ширио међу становништвом, па је све више људи напуштало те крајеве.

Света Јелена, мајка цара Константина, према легенди, посетила је Кипар и увидела тамашњу опасност. Наредила је да се донесу око 1.000 мачака из Египта / Пале / Персије како би се обуздала популација змија. Мачке су, прича иде, обучене да реагују на два звона - једно за оброк, а друго за позив на лов - да сузбију змије.

Над манастиром се развила традиција да ове мачке буду чувари: негују се, хране се и брину се о њима као важном делу манастирске заједнице.

Манастир је више пута био разрушен и обновљен кроз векове, али дух те приче је остао. Историјски подаци помињу манастир још у 15. веку, а хроничари из тог времена наводе да је окружен змијама и да су монаси држали мачке за заштиту.

Од 1983. године манастир функционише као женски манастир, а монахиње поново негују мачке у традицији старих прича. Данас се у манастиру налази преко 100 мачака које живе на имању и слободно лутају.

Посетиоци могу да дођу до порте манастира, виде мачке које лутају унаоколо или се одмарају у сенци, сведочећи о улози њихових мачијих предака у неком прошлом времену.

Указује се да је манастир био помињан у записима као засебна јединица окружена змијама - хроничари наводе да је у 16. веку место имало натпис да „доминирају мачке над змијама”.

Данас, поред духовне функције, манастир представља симбол симбиозе природе и вере, место у коме се легенда наставља, не само у причи, већ у живим животињама које лутају поред старих зидова.