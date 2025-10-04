few clouds
8°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ДА ЛИ СТЕ ЧУЛИ ЗА МАЧИЈИ МАНАСТИР Налази се на овом острву и чува легенду везану за свету царицу Јелену

04.10.2025. 22:55 23:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мачке
Фото: ChatGTP/илустрација

Манастир Светог Николе од мачака (грчки Agios Nikolaos ton Gaton) на Кипру један је од најзанимљивијих историјских и духовних објеката, познат по легенди да су мачке вековима чувале острво од отровних змија.

Према предању, око 327. године нове ере, на полуострву Акротири дошло је до дуге суше и појаве отровница. Змије су се размножиле, страх се ширио међу становништвом, па је све више људи напуштало те крајеве.

Света Јелена, мајка цара Константина, према легенди, посетила је Кипар и увидела тамашњу опасност. Наредила је да се донесу око 1.000 мачака из Египта / Пале / Персије како би се обуздала популација змија. Мачке су, прича иде, обучене да реагују на два звона - једно за оброк, а друго за позив на лов - да сузбију змије.

Над манастиром се развила традиција да ове мачке буду чувари: негују се, хране се и брину се о њима као важном делу манастирске заједнице.

mačke
Фото: ChatGTP/илустрација

Манастир је више пута био разрушен и обновљен кроз векове, али дух те приче је остао. Историјски подаци помињу манастир још у 15. веку, а хроничари из тог времена наводе да је окружен змијама и да су монаси држали мачке за заштиту. 

Од 1983. године манастир функционише као женски манастир, а монахиње поново негују мачке у традицији старих прича. Данас се у манастиру налази преко 100 мачака које живе на имању и слободно лутају.

Посетиоци могу да дођу до порте манастира, виде мачке које лутају унаоколо или се одмарају у сенци, сведочећи о улози њихових мачијих предака у неком прошлом времену.

Указује се да је манастир био помињан у записима као засебна јединица окружена змијама - хроничари наводе да је у 16. веку место имало натпис да доминирају мачке над змијама”. 

Данас, поред духовне функције, манастир представља симбол симбиозе природе и вере, место у коме се легенда наставља, не само у причи, већ у живим животињама које лутају поред старих зидова.

манастир мачке кипар
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УМЕСТО АПАРТМАНА ДОБИЛЕ МАНАСТИР! Пријатељице нису могле да верују шта их је СНАШЛО, a њихова реакција је НЕПРОЦЕЊИВА!

ХИТ СНИМАК!

da

УМЕСТО АПАРТМАНА ДОБИЛЕ МАНАСТИР! Пријатељице нису могле да верују шта их је СНАШЛО, a њихова реакција је НЕПРОЦЕЊИВА!

12.09.2025. 21:42 22:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај