МНОГИ ВОЗАЧИ НЕ ОБРАЋАЈУ ПАЖЊУ НА ОВО Има везе с моторним уљима и важно је придржавати се савета
Многи од нас у гаражама чувамо све и свашта. Нађу се ту и ствари које су нам неопходне, а не користимо их годинама.
Неки, пак, складиште моторно уље за аутомобил, које су можда купили повољно. Колико дуго га можете држати пре него што га употребите?
У просеку је то негде од три до пет година - у зависности од типа (синтетичко, полусинтетичко или минерално) и адитива, пише Ревијахак. Ако у уљу има гвожђа или бакра, брже ће да оксидира.
Такође, кад једном начнете паковање уља, пожељно је да ге употребите у року од шест месеци од отварања.
Уље би требало држати у просторији без директне сунчеве светлости, чија температура не иде у екстреме и целе године је близу собне.
Екстремне температуре ће утицати на способност уља да ефикасно подмазује мотор возила. Прениске температуре могле би довести до стварања седимената у уљу.
Као што је наведено, није паметно користити већ отворену канту са уљем након пола године и касније. У контакту с влагом или прашином, у уљу могу настати седименти, односно честице које се не могу отопити.
Пре коришћења уља било би добро проверити његову текстуру и боју, која би требало да буде иста као онда кад сте први пут отворили пластично паковање и сипали уље у мотор.