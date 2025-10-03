КЕРОЛ ЈЕ СПРЕМНА ДА СЕ НАДА ЛЕПОМ! Глумица МЕЛИСА МЕКБРАЈД открива све О НАСТАВКУ СЕРИЈЕ „THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”
Трећа сезона популарне серије „The Walking Dead: Daryl Dixon”, са Норманом Ридусом и Мелисом Макбрајд у главним улогама, премијерно се емитује на АМЦ телевизији.
Нова сезона, снимана на локацијама широм Шпаније, прати Дарела и Kерол на путу ка дому и вољенима. Њихова потрага одводи их све даље, кроз непознате пределе и услове који се стално мењају, док сведоче различитим последицама апокалипсе „шетајућих мртвака“. Глумица Мелиса Мекбрајд открива како се њена јунакиња Керол носи са изазовима на почетку треће сезоне и да ли је пронашла разрешење након искустава из претходне.
– Керол се и даље носи са толико тога, пре свега са огромним осећајем кривице што је преживела, окривљујући себе за многе ствари, за губитак људи и слично. Мислим да ју је оно што је доживела отворило ка томе да се осећа достојније, да је у реду надати се нечему бољем. Да је у реду када дођу лепе ствари. Да је у реду да их задржи макар на тренутак – казала је глумица.
Однос између Дерила и Керол је био један од најфасцинантнијих аспеката целе серије „The Walking Dead”. Колико је задовољство да то развијате уз Нормана током свих ових година, а посебно сада поново у трећој сезони?
– Рад са Норманом је за мене узбудљив. Он је непредвидив. Видети ова два лика како одлазе тако далеко, у потпуно другу земљу и сада истраживати њих двоје у Шпанији - то је толико забавно. И радити са Норманом баш у Шпанији је такође јако забавно. Обожавам то. Обожавам што можемо серију одвести на ново место и имати нове претње или нове ликове и гледати како они ступају у интеракцију са нашим јунацима, како то утиче на њих. Мислим да је то диван начин да се истражи још више.
Иако се радња одвија у том специфичном универзуму „The Walking Dead”-а, свака сезона делује као да доноси свој јединствени идентитет. Ова, на пример, подсећа на шпагети-вестерн. Како бисте описали трећу сезону и шта гледаоци могу да очекују?
– Сложила бих се да је утицај тог жанра шпагети-вестерн огроман, али ипак смо у Шпанији, па како и не би био?! Ово су савршене прилике да се узме инспирација из старих шпагети-вестерн филмова и да се то рекреира у једном новом, „Walking Dead“ универзуму. Тај спој ми је заиста јако занимљив, а надам се и гледаоцима, јер изгледа задивљујуће. А када имате тако прелепу позадину и у исто време се борите са ходајућим мртвацима - та дихотомија је веома занимљива. И мислим да је за целу екипу уметника на серији то било право задовољство.
Керол пролази кроз једно другачије путовање - са дозом наде и романтичном нотом? Можете ли нешто рећи о њеном путу у трећој сезони, посебно о односу са Антонијем?
– Мислим да је Керол, с новом перспективом инспирисана младом љубављу Јустине и Роберта. Можда истражује ствари за које је раније мислила да не заслужује или да једноставно нису биле намењене њеном животу - то је нешто тако нежно и слатко. Али, истовремено је очарана овим врло занимљивим човеком, који је и даље мистерија. Она га посматра у његовом свету, у његовом дому. Није у питању толико оно у шта се неко претворио након пада света, већ како се он и даље држи тога што је био и пре, иако је све то обликовано његовим искуствима и начином на који се свет урушио око њега.
И даље постоји оптимизам
Комичар Стивен Мерчант важан је део почетка сезоне у лондонској епизоди. Какво је било искуство радити са њим? И да ли је, упркос мрачном окружењу, донео неку лакоћу на сет?
– Апсолутно, било је супер забавно радити са њим, а лик који игра једноставно не можете да не заволите. Немогуће је. Иако је био изолован у том свету, како сам каже, једини преживели, мада је сигурно да тамо негде постоји још неко, само се још нису укрстили, његов лик и даље има толико енергије и живота у себи (смех). Звучи блесаво, али знате на шта мислим. Он је вечити оптимиста. Осећате тугу и усамљеност, али и даље постоји оптимизам и то одушевљење што је срео некога другог, што му је неко донео вечеру. Неке ствари се никад не мењају.
И поред емотивне сржи серије и бола који се нагомилао у ликовима кроз све ове године, серија је позната и по бриљантним акционим сценама, са креативним арсеналом убијања „ходајућих мртвака”. Како је било снимати акционе секвенце у трећој сезони? Да ли вам се нека посебно издвојила или сте посебно уживали у некој сцени убиства „ходајућих мртвака”?
– Мислим да је то била сцена у селу, једна од најдужих акционих секвенци које памтим да сам снимала, са „ходајућим мртвацима” у селу. Да, инвазија „примитива” на село Сорат. То је било невероватно.
В. Б.