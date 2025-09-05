СТИЖУ НОВЕ ЕПИЗОДЕ ХИТ-СЕРИЈЕ „The Walking Dead” премијерно од 8. СЕПТЕМБРА НА АМЦ ТЕЛЕВИЗИЈИ, откривамо све о наставку, А ОВО ЈЕ НАЈВЕЋЕ ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗА ГЛЕДАОЦЕ
Трећа сезона популарне серије „The Walking Dead: Daryl Dixon”, са Норманом Ридусом и Мелисом Макбрајд у главним улогама, премијерно ће бити приказана у понедељак, 8. септембра у 22 часа на АМЦ телевизији.
Датум премијере и нови тизер откривени су током финалне епизоде друге сезоне серије „The Walking Dead: Dead City”. Објављене су и нове фотографије из треће сезоне, које доносе кадрове Дарела Диксона (Норман Ридус) и Kерол Пелетије (Мелиса Макбрајд), као и нових чланова шпанске глумачке екипе - Едуарда Норијеге, Оскара Хаенаде и Александре Масанкај.
Сезона, снимана на локацијама широм Шпаније, прати Дарела и Kерол на путу ка дому и вољенима. Њихова потрага одводи их све даље, кроз непознате пределе и услове који се стално мењају, док сведоче различитим последицама апокалипсе „шетајућих мртвака“.
Поред главних глумаца, у трећој сезони појављују се и Kанделе Саита, Уга Арбуеса, Грете Фернандез, Гонзала Боузе, Хаде Нијето, Јасмине Отман, Kука Усина и Стивена Мерчанта. Извршни продуценти нове сезоне су Скота М. Гимпла, шоу-ранер Дејвида Забла, Норман Ридус, Мелиса Макбрајд, Грег Никотера, Брајан Бократ, Анђела Kанг, Џејсон Ричман, Дан Персивал иСтив Сквиланте, уз Силвију Араес и Хесуса де ла Вегуиз студија „Анима Стилкингс”.
Иначе, у току је снимање и четврте, уједно и финалне сезоне ове серије. Током представљања на највећем Сајму поп културе на свету „Сан Дијего Комик-Кону” крајем јула, потврђено је да серија добија четврту и последњу сезону. Снимање осам нових епизода одвија се у Шпанији, у Мадриду и на другим локацијама попут Билбаа, Галиције, Андалузије, Сеговије и Толеда.
„Норман и Мелиса су скоро две деценије градили два од најпрепознатљивијих ликова у историји телевизије. Њихово заједничко путовање донело је публици незаборавну причу о изазовима, нади и пријатељству. Радујемо се што ћемо ове јесени поделити трећу сезону и реализовати снимање финала у Шпанији“, рекао је Дан Макдермот, председник АМЦ Студиоса и сектора за забаву АМЦ Нетворкса. Норман Ридус захвалио се фановима, истичући да ово финале није крај, већ прослава заједничког пута, док је Мелиса Макбрајд додала да је снимање у Европи било посебно искуство и да фанове очекује још много приче.