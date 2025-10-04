light rain
ДА ЛИ СМО НА ПРАГУ ВЕЛИКОГ ОТКРИЋА Сунчев систем има нову планету, ево како се зове

04.10.2025. 23:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com/ilustracija

ЊУЈОРК: Научници су на трагу новој деветој планети Сунчевог система коју су назвали Y, а која се налази у области Куиперов појас, показује најновија студија.

Постојање ове планете сугеришу нагнуте орбите неких удаљених тела у Куиперовом појасу, области Сунчевог система у облику диска који се простире после планете Нептун, пренео је Си-Ен-Ен.

Куиперов појас садржи много малих тела састављених од леда, а тела унутар овог појаса су под сталним утицајем великих планета.

Због тих утицаја могући су поремећаји њихових орбита па тела буду привучена према једној од великих планета, или унутрашњем делу Сунчевог система. 

Научници су закључили да потенцијално постојање планете Y доводи до померених орбита неких од тела у Куиперовом појасу.

“Једно од објашњења је присуство планете коју не видимо, вероватно мање од Земље а веће од Меркура, која орбитира у далеком спољашњем делу Соларног система”, казао је вођа студије, астрофизичар са Универзитета Принстон, Амир Сирај.

Планета Y је најновија у серији хипотетичких планета Сунчевог система за које научници верују да се налази у Куиперовом појасу, као и Плутон који је раније био девета планета тог система, али је његова класификација промењена 2006. у патуљасту планету.

Након тога су професор астрономије са Института за технологију из Калифорније, Мајк Браун, и његов колега Константин Батигин почели да трагају за новом планетом у Соларном систему коју су назвали планета девет или Y.

Сирај наводи да је потрага за планетом девет или Y тема жучних дебата у астрономији.

“Мислим да је то веома узбудљива дискусија, а то нам је дало мотивацију да трагамо. Сматрам да имамо велику срећу што живимо у време када би ова планета могла да буде откривена”, закључио је он.

