ХИТ СНИМАК!
УМЕСТО АПАРТМАНА ДОБИЛЕ МАНАСТИР! Пријатељице нису могле да верују шта их је СНАШЛО, a њихова реакција је НЕПРОЦЕЊИВА!
Девојке из Аустралије доживеле су урнебесну незгоду током недавног путовања Италијом након што су резервисале врло неконвенционалан смештај. Своје искуство поделиле су у видеу на ТикТоку, који је убрзо постао виралан.
Најбоље пријатељице Кло, Ран, Лус и Шар, које редовно објављују своје авантуре на ТикТок профилу @themidmessess, откриле су да су уместо очекиваног апартмана за одмор случајно резервисале боравак у манастиру који воде часне сестре, преносе Независне новине.
Видео, који је прикупио више од 250.000 прегледа, приказује њихов долазак и куцање на велика врата, након чега их је дочекала жена у
традиционалној одећи часне сестре са крстом око врата.
Схвативши грешку, девојке су ипак ушле, уносећи кофере кроз простране ходнике са сјајним поплочаним подовима.
Шок у соби
Ствари су постале још бизарније када су их одвели до њихове собе - просторије осветљене неонско плавим светлом, са кипом у "природној величини" који је "бдио" над њиховим креветима. Једна од девојака снимљена је како покрива уста у шоку док посматра необично окружење.
У видеу се такође види како помоћу Гоогле преводиоца покушавају да комуницирају са једном од часних сестара, која их је мирно слушала, али није деловала превише заинтересовано њиховом збуњеношћу. На крају су се девојке, чини се, спаковале и напустиле смештај раније него што је планирано.
У опису видеа написале су: "Часне сестре су биле предивне, али то није одговарало нашем одмору, упс."
Погледaјте како је све то изгледало:
the nuns were sooo beautiful but wasn’t suited to our holiday oops xxxxxxx
Подељене реакције на интернету
Видео је изазвао више од 1.100 коментара, а мишљења су била подељена.
"Ово је заправо тако сигурно место за жене да остану и избегну криминалце који циљају рањиве туристе", написао је један корисник.
Други је додао: "Одсео сам на потпуно истом месту пре 2 године и било је предивно, часне сестре су тако драге, а погледи су одузимали дах."
Било је и оних збуњених њиховом грешком. "Као неко ко је 15 година у туризму, искрено морам да знам како сте виделе овај оглас и никада вам није пало на памет да су тамо часне сестре?! Како?", упитао је један коментатор, док се други нашалио:
"На ручку су часне сестре расправљале која је од вас освојила најбољу одевну комбинацију дана."