ОВО ЈЕ ТАЈНА ДУГОВЕЧНОСТИ Научници 25 година пратили људе који здраво доживе преко 80 сви имају ову заједничку навику

30.10.2025. 14:24 14:52
Пише:
Дневник
Извор:
24sata.hr/Дневник
старци
Фото: pixabay.com/ilustracija

Научници су пуних 25 година пратили изузетно виталне старије особе и открили једну навику која их све повезује - друштвеност. 

Истраживање спроведено на Северозападном универзитету (Northwestern University), чији су резултати објављени у часопису Alzheimer’s & Dementia, донело је занимљиве увиде у то шта стоји иза такозваних SuperAgers - људи старијих од 80 година, чије су когнитивне способности на нивоу особа средњих година.

Њихов мозак спорије губи запремину, отпорнији је на деменцију и, чини се, прати сопствена правила старења. Снимци мозга показали су да SuperAgersi имају више специфичних неурона повезаних са друштвеном перцепцијом. Иако научници још увек не знају да ли активан друштвени живот подстиче развој тих неурона или обрнуто, јасно је да дружење чува менталну виталност.

stariji
Фото: pixabay.com/ilustracija

Друштвена повезаност, поручују истраживачи, смањује стрес и подстиче лучење окситоцина, хормона који ствара осећај задовољства. Људи који су у контакту с другима чешће доносе здравије животне одлуке, а сама комуникација активира бројне делове мозга. Разговор са више особа истовремено захтева праћење емоција, тема и ритма интеракције - вежбу знатно сложенију од решавања укрштеница.

starost
Фото: pixabay.com/ilustracija

Осим друштвености, SuperAgersi негују и знатижељу - уче нове ствари, читају, слушају музику, крећу се и активно учествују у заједници.

Порука овог истраживања је једноставна и охрабрујућа: да бисмо сачували младост ума, нису нам потребни скупи третмани или тајни еликсири, већ - људи. Топлина разговора, размена мисли и заједнички смех могу бити прави лек за дуговечност мозга.

Магазин Здрави и лепи
