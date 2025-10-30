ОВА ФРИЗУРА ЈЕ БРУТАЛНА! “Мушки боб” ће сви желети ове зиме БУДИТЕ спремни на погледе и КОМПЛИМЕНТЕ
Како нам се ближе хладнији зимски дани, тако су многи у потрази за освежењем кад су у питању фризуре, а ако и сами желите промену, боб је увек добра идеја.
Реч је о најтраженијој фризури која већ сезонама не силази с трона најпопуларнијих, а сваких неколико месеци, појави се нова верзија коју трендсетерке једноставно обожавају.
С крајем октобра све се више прича о варијанти која је као створена за кулерке, а Гламоур пише како је управо та фризура све траженија у фризерским салонима.
Реч је о тзв. "the boy band" бобу, односно фризури које подсећају на оне какве су некад носили чланови бој бендова, попут Backstreet Boysa.
Ипак, не требате се плашити да ћете постићи имиџ какав је Ник Картер носио 1996. јер ова верзија изгледа баш јако чик.
@georgenorthwood Could it get any more chic? ✨ 💁🏻♀️ #bobhaircut #boybob #haircut #shorthair #bobhair #hairinspo ♬ Real Love Baby - Father John Misty