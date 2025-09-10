(ФОТО) МЕСТО ГДЕ ЛЕКОВИТЕ ВОДЕ ИЗВИРУ НА СВЕ СТРАНЕ Ово су чак и Тарабићи предвидели, ево где се налази
УЖИЦЕ: Надалеко чувено по својим јединственим лепотама, Шарганској осмици и Мећавнику, село Мокра Гора смештено надомак Ужица проглашено је за најлепше туристичко село на свету.
Оно по чему је овај локалитет још посебан јесу његови извори лековите воде на којима су многи тражили спас.
Најпознатији и најпосећенији је извор Беле Воде на ком се налази и Црква посвећена Светом Јовану Крститељу, откривен је случајно након изливања реке Камишине раних деведесетих година а верује се да датира још из доба Римљана.
- Лековитост те воде испитао је и доктор Радомир Тишма, на основу чијих утврђивања је утврђено да је то вода веома ретка у свету због висине свог алкалитета. Ја имам преко седамдесет година и памтим да увек ту долазе путници намерници како би се умили или воду наточили и понели кућама. Добра је за проблеме са очима, стомачне тегобе, али многи кажу да због свог састава затеже и кожу и да је прави елексир младости. Кажу да може да се попије само једна чашица дневно, јер је вода баш "јака" - рекли су за РИНУ мештани Мокре Горе.
Према предању чувених пророка Тарабића на територији Мокре Горе има девет лековитих извора, али они ису сви пронађени. Мештани се и не улажу велики напор како би их нашли, јер управо према пророчанству кад се девети извор пронађе, наступиће тешка времена.
- Осим извора Беле Воде, на неколико стотина метара налази се извор Тап богат селеном и магнезијумом, затим Дулетов извор, а јако лековита је и Радованова вода у засеоку Котроман која је слана и минерална и веома добра за неуролошка обољења - додају мештани.
Мокра Гора свакако је најпосећенија туристичка дестинација на територији Ужица, а развој бањског и здравственог туризма свакако је још један адут и недовољно искоришћен потенцијал.