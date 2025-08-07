НЕ НАСЕДАЈТЕ НА ОВО! Туристи у Европи све чешће мета превараната, a ови “трикови" су најопаснији, ЧУВАЈТЕ СЕ насмејане девојке!
Европа је најпопуларнија летња дестинација за многе туристе, али постоји један озбиљан безбедносни проблем. Док милиони уживају у шетњи улицама Париза, Барселоне или Рима, све више њих постаје жртва крађе и преваре.
Према подацима Европске туристичке комисије, више од 400 милиона туриста посетило је стари континент 2024. године.
Међутим, са масовном посећеношћу, повећава се и број инцидената - годишње се бележи чак 5,7 милиона случајева провала, крађа и пљачки, а туристи су све више на мети превараната.
Ова превара је посебно изражена у Паризу, где је често спроводе углавном тинејџерке или млађе жене.
Прилазе вам са петицијом у наводне хуманитарне сврхе. Док сте ви фокусирани на потписивање или наговарање да дате новчану донацију, њихов партнер користи тренутак непажње да вам украде новчаник, мобилни телефон или пасош.
Најбоља одбрана је да чврсто кажете „не“ и брзо се удаљите. Избегавајте упуштање у разговор и чувајте вредне ствари безбедно и ван домашаја, по могућности у торби са затварачем испред себе.
Јоп једна метода је уобичајена у Риму, али и широм Европе. Преварант вам прилази са пријатељским осмехом, започиње разговор и лежерно веже јефтину наруквицу око вашег зглоба, представљајући је као „поклон“.
Али то је само трик која комбинује пријатељски разговор са наметањем кривице. Ако покушате да одете са предметом, инсистираће на плаћању, а често позивају сараднике који стварају притисак и застрашују жртву док не плати.
Учтиво одбијте све „бесплатне“ поклоне. Не дозволите никоме да вам ставља наруквице. Ако се то деси, брзо скините предмет, вратите га и одлучно се удаљите.
Исто тако, будите изузетно опрезни у гужви. Не остављајте мобилни телефон или новчаник на столовима у кафићима. Никада не учествујте у уличним играма на срећу, а ако видите групу људи која их игра на улици, само прођите поред њих.
Популарне локације попут улице Ла Рамбла у Барселони или Колосеум у Риму су места где има највише џепароша.
Често раде у тимовима и могу бити веома вешто маскирани, понекад у елегантној одећи како не би изазвали сумњу. Користе гомилу као параван, а један члан ће вас ометати - гурати вас, просути нешто по вама или питати за упутства - док други краде ваше ствари.
Посебан облик уличне преваре је игра „Три карте“, уобичајена у близини Ајфелове куле у Паризу Улични забављач вас позива да се кладите у игри која је намештена тако да увек губите, док се његове колеге у публици претварају да су победници како би вас намамили, пише Express.