НОВО СЈАЈНО ИСКУСТВО НА ЗЛАТАРУ Заборавите квад, до нестварних планинских предела можете стићи електричним бициклом и тротинетом
Прелепа и нетакнута планина Златар привлачи сваке године велики број туриста.
Обилазак видиковаца, језера и Специјалног резервата природе Увац су незаобилазни на овом подручју, а сада ће сви посетиоци имати и још један начин да стигну до свих тих природних лепота.
- Од 10. септембра туристи и мештани Златара имаће прилику да на потпуно нов начин истраже природне лепоте овог краја. У понуди ће бити изнајмљивање електричних бицикала и тротинета, сваког дана у периоду од 9 до 17 часова - кажу за агенцију Рина у Туристичкој организацији Златар.
Ова новина део је пројекта „Заједничке акције за развој руралног туризма“, који се реализује кроз прекограничну сарадњу Србије и Црне Горе, с циљем унапређења туристичке понуде и промоције одрживог туризма.
Електрични бицикли и тротинети омогућиће посетиоцима да на еколошки прихватљив и забаван начин упознају златарске пејзаже и околна села, пружајући потпуно ново искуство боравка у природи.