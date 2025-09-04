НАЈПОЖЕЉНИЈЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ У ЕВРОПИ!
ОВО ЈЕ ЛИСТА ГРАДОВА КОЈЕ ТУРИСТИ ОБОЖАВАЈУ! Неки се враћају у један од њих и по 12. пут
Погледајте списак омиљених европских градова у 2025. години.
Сваке године амерички магазин Travel + Leisure објављује листу европских градова који су омиљени међу њиховим читаоцима. Као и ранијих година, предност имају Италија, Шпанија, Грчка, Турска и Француска, чији градови редовно заузимају места у топ 15.
Велики градови нису увек први избор. Људи више цене средње дестинације које нуде јединствено и аутентично искуство. Туристи су посебно истакли Севиљу због њене романтике и "врло забавног и живахног начина живота". Атина је "град савршене величине", приметио је један читалац, док је други додао да је шетња њеним четвртима прелепа.
15 омиљених европских градова туриста:
1. Фиренца, Италија
2. Севиља, Шпанија
3. Гранада, Шпанија
4. Истанбул, Турска
5. Рим, Италија
6. Сијена, Италија
7. Порто, Португал
8. Мадрид, Шпанија
9. Лисабон, Португал
10. Лион, Француска
11. Праг, Чешка
12. Салзбург, Аустрија
13. Кордоба, Шпанија
14. Атина, Грчка
15. Екс-ан-Прованс, Француска
Шта читаоци највише воле код пет најпопуларнијих градова?
Фиренца
"Заборавите на гужву: Наши читаоци желе да се врате у један од најомиљенијих талијанских градова, изнова и изнова", пише Травел + Леисуре. Неки туристи тврде да су град посетили чак 12 пута и да им и даље није досадио. Разлози?
"Архитектура је прелепа, људи су пријатељски расположени, а храна је фантастична", каже један посетилац, док други спомињу "осећај малог града" и шопинг.
Севиља
Град је прошле године био на 11. месту, а сада се попео на друго. Туристи наводе уметност, архитектуру, паркове и тргове као главне адуте.
Гранада
Познат по Алхамбри, импресивној исламској палати из 13. века, Гранада има много више за понудити.
"Сликовите градске улице и мешавина култура видљива у кухињи, уметности и околини. Шта ту можете да не волите?", истиче један посетилац.
Истанбул
"Један од најневероватнијих градова на свету", кажу туристи.
Рим
Вечно популаран. Посетиоци хвале знаменитости, културу и гастрономију.