ШТА СИМБОЛИЧНИ И ПОЕТСКИ НАДИМЦИ ГОВОРЕ О НАШИМ ПРЕСТОНИЦАМА? Сви знамо за „Град светлости”, а ко живи у „Европском Јерусалиму” и „Белом фениксу”?
Илустрација је направљена помоћу вештачке интелигенције (AI), а приказује европске престонице кроз њихове „симболичне надимке”.
Аутор је свакој метрополи доделио кратку фразу – поетски или историјски надахнуту, која би, према алгоритму, најбоље описала „душу, идентитет и репутацију града”.
Тако се Сарајево на карти појављује као „Европски Јерусалим”, што упућује на његову јединствену традицију суживота различитих вера и култура на малом простору.
Загреб је добио надимак „Мали Беч”, чиме се призива аустроугарско наслеђе видљиво у архитектури, културним институцијама и атмосфери Доњег града.
Београд је приказан као „Бели феникс”, симбол града који се, кроз векове ратова и разарања, небројено пута дизао из пепела и поново градио свој идентитет.
Подељена мишљења корисника
Наравно, неки од светских класика остали су непромењени. Тако Рим и даље носи титулу „Вечног града”, Париз је „Град светлости”, док Лондон задржава легендарни надимак „Big Smoke”.
Карта је замишљена као забавна илустрација, а изазвала је лавину реакција. Док су једни хвалили тачност и креативност надимака, други су их оспоравали, сматрајући да су поједини градови заслужили другачије описе.
Ова карта је, судећи по свему, успела оно што мало који садржај на мрежама може – да кроз забаву поново покрене причу о идентитету, историји и духу европских градова.