ШТА СИМБОЛИЧНИ И ПОЕТСКИ НАДИМЦИ ГОВОРЕ О НАШИМ ПРЕСТОНИЦАМА? Сви знамо за „Град светлости”, а ко живи у „Европском Јерусалиму” и „Белом фениксу”?

24.10.2025. 09:31
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
evropa
Фото: Pixabay

Илустрација је направљена помоћу вештачке интелигенције (AI), а приказује европске престонице кроз њихове „симболичне надимке”.

Аутор је свакој метрополи доделио кратку фразу поетски или историјски надахнуту, која би, према алгоритму, најбоље описала душу, идентитет и репутацију града”.

Тако се Сарајево на карти појављује као Европски Јерусалим”, што упућује на његову јединствену традицију суживота различитих вера и култура на малом простору.

Загреб је добио надимак Мали Беч”, чиме се призива аустроугарско наслеђе видљиво у архитектури, културним институцијама и атмосфери Доњег града.

Београд је приказан као Бели феникс”, симбол града који се, кроз векове ратова и разарања, небројено пута дизао из пепела и поново градио свој идентитет.

 

 

Подељена мишљења корисника

Наравно, неки од светских класика остали су непромењени. Тако Рим и даље носи титулу Вечног града”, Париз је Град светлости”, док Лондон задржава легендарни надимак Big Smoke”.

Карта је замишљена као забавна илустрација, а изазвала је лавину реакција. Док су једни хвалили тачност и креативност надимака, други су их оспоравали, сматрајући да су поједини градови заслужили другачије описе.

Ова карта је, судећи по свему, успела оно што мало који садржај на мрежама може да кроз забаву поново покрене причу о идентитету, историји и духу европских градова.

метропола имена Европа
Магазин Занимљивости
