ЧЕТИРИ ЗНАКА ХОРОСКОПА ТРЕБА ДА СЕ ПРИПРЕМЕ:
ЗА ОВЕ ЗНАКОВЕ КРАЈ ГОДИНЕ ЋЕ БИТИ ПАКЛЕНО ИСКУСТВО Следи им најтежи финиш у последњих 30 година
Ретроградни Сатурн у Рибама улази у свој последњи циклус кроз овај знак, доносећи период завршетака, кармичких лекција и дубоког суочавања са самим собом, који ће трајати до фебруара 2026.
Овај период затвара поглавља започета у марту 2023, када је Сатурн, након 30 година, ушао у Рибе. За Рибе, Близанце, Девице и Стрелчеве, овај завршни циклус означава крај великог кармичког периода, након којег ће изаћи дубоко промењени.
РИБЕ
Сатурн у вашем знаку вас доводи до потпуне зрелости. До фебруара 2026, Рибе ће морати да се суоче са оним што су избегавале – било да је реч о односима, здрављу, емоцијама или одговорностима. Могуће је осећање умора и притиска, али и сазревање које доноси велику снагу. Ово је време када схватате да границе нису казна, већ заштита. У фебруару 2026. многе Рибе ће „свући стару кожу“ и започети нови животни циклус – стабилније, мудрије и спремније.
СТРЕЛЧЕВИ
За Стрелчеве, ретроградни Сатурн утиче на подручје дома, породице и унутрашње сигурности. До фебруара 2026. могуће су промене у вези са становањем, односима са родитељима или осећајем припадности. Све што није засновано на чврстим темељима сада мора бити исправљено. Многи Стрелчеви ће преузети већу одговорност у породици, али ће заузврат пронаћи дуго тражену стабилност. Кључ је да не бежите од емоција, већ да их препознате и изразите.
ДЕВИЦЕ
Сатурн пролази кроз ваше подручје партнерстава, па ретроградни циклус до фебруара 2026. доноси озбиљно преиспитивање односа – љубавних, пословних или породичних. Девице могу осетити терет обавеза или хладноћу у односима, али то је позив да поставе јасне границе и размисле шта заиста желе од других. Стабилне везе ће проћи тест и постати јаче, док ће нестабилне добити јасноћу или крај. Ово је време за реализам, а не идеализам.
БЛИЗАНЦИ
За Близанце, Сатурн у Рибама тестира каријеру, јавни имиџ и амбиције. Могуће је осећање стагнације или да ваш труд остаје непримећен, али ово је процес сазревања који вас припрема за велики професионални преокрет након фебруара 2026. Сатурн вас учи стрпљењу, дисциплини и одговорности. Они који издрже притисак биће награђени трајним успехом у будућности.