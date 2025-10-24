ОПЕРАЦИЈА КАО ИЗ „НЕМОГУЋЕ МИСИЈЕ“: Лопови на Флориди исекли кров тржног центра и однели патике вредне 50.000 долара!
ТАЛАХАСИ: Маскирани лопови извели су готово филмску пљачку у Џенсен Бичу на Флориди, када су током ноћи исекли рупу у бетонском крову тржног центра „Treasure Coast“ и ушли у продавницу спортске опреме „Champs“, одакле су однели између 400 и 500 пари патика марки „Најк“ и „Њу Баланс“.
Према наводима канцеларије шерифа округа Мартин, вредност украдене робе процењује се на између 40.000 и 50.000 долара, док ће поправка оштећеног крова коштати око 10.000 долара.
Шериф Џон Буденсик описао је акцију као „организовану и професионално изведену“, нагласивши да су лопови користили електричне алате и радили сатима, а да их нико није открио.
„Ово изгледа као сцена из филма ’Немогућа мисија’“, изјавио је Буденсик на конференцији за новинаре.
Истражитељи верују да су починиоци пажљиво испланирали пљачку, јер су робу паковали, означавали етикетама, бацали са крова и утоваривали у возило за бекство. Део патика, међутим, пронађен је у близини места злочина, што указује да је бег био ужурбан.
Полиција још увек трага за осумњиченима и покушава да идентификује украдену робу, док јавност на Флориди са неверицом прати овај случај који више личи на сценарио холивудског трилера него на стварни злочин.