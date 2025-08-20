УРНЕБЕСНА МАПА НАЈНЕОБИЧНИЈИХ НАЗИВА МЕСТА У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ: Прдејци, Смрдић и Туцање стварно постоје!“
Да ли сте знали да Балкан, поред бурне историје и богате културе, има и једну скривену страну која све оставља у чуду – називе места који звуче као најбоља шала, али су и те како стварни?
Инстаграм страница „Порекло речи“ поделила је мапу са најнеобичнијим топонимима широм бивше Југославије и покренула талас смеха на мрежама.
Србија у овом необичном такмичењу не заостаје – ту су села Доње Бријање, Смрдић, па и Брлог. Управо реч „брлог“ у старини је означавала пећину, а касније и свињац, јер су прве штале за животиње често личиле на пећине. Села Гоњи и Доњи Гајтан добила су име по турској речи „гајтан“, што значи уже, јер је подручје било познато по изради канапа или по путевима који су личили на дугачку врпцу.
Црна Гора пак има село које је одмах освојило публику – Туцање. Иако звучи као пошалица, назив је настао од глагола „туцати“ и односио се на место где се мрвило жито или камен за градњу.
Хрватска је права ризница „урнебесних“ назива: острво Прудуша Мала своје име вуче од латинског „pertundere“ – пробити или пробушити, што је описивало рупичаст терен. Место Шпиčковина долази од немачке речи „spitz“ (врх), али у савременом говору има и комичне конотације. Ту су још и Доње Цјепидлаке – назив који се вероватно односио на карактер становништва.
Босна и Херцеговина не остаје дужна – тамо постоји село Гнојница, названо по земљишту које је трулило или било натопљено ђубривом, као и место Ниštавци, које упућује на сиромаштво првих становника.
Северна Македонија има село Прдејци, чије име вуче корене од личних имена и презимена као што су Прде, Прдан или Прдевци. Село Паликуре потиче од грчког „palaios chorion“, што значи „старо село“, док Куридере вуче назив од турских речи „kuru“ (сув) и „dere“ (поток).
Иако звуче као анегдоте из кафанских разговора, сва ова имена имају јасно порекло у језику, историји и свакодневици људи који су их давали. Од описивања природе и пејзажа, преко занимања и навика, па све до хумора и карактерних црта – топоними Балкана сведоче да се овде и географија често претвара у добру шалу.
Једно је сигурно – када кренете на пут по региону, карте и путокази умеју да буду подједнако забавни као и само друштво у ком путујете.