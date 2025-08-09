ПОЉСКА УПОЗОРАВА СВОЈЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ИДУ У ХРВАТСКУ НА ЛЕТОВАЊЕ Обратите пажњу да не будете преварени
ЗАГРЕБ: Амбасада Пољске у Загребу издала је упозорење Пољацима који желе на одмор у Хрватску, указујући на све чешће преваре приликом резервације смештаја путем популарних интернет платформи.
Упозорење је издато након што је више туриста из Пољске на одмору у Хрватској постало жртва преваре, преноси Index.hr.
Амбасада у објави на Фејсбуку саветује пољским туристима да буду изузетно опрезни и да поштују неколико кључних правила - да сву комуникацију и плаћање увек обављају искључиво унутар службене платформе за резервације, да никада не пристају на банковне трансфере или плаћање путем линкова послатих у приватним порукама, наводи хрватски портал.
"Пре резервације детаљно проверите профил изнајмљивача, прочитајте рецензије других гостију и проверите да ли постоји наведена адреса смештаја на картама. Ако је понуда предобра да би била истинита, вероватно се ради о превари. Сваку сумњиву активност одмах пријавите служби за кориснике платформе, али и полицији", навели су из пољске амбасаде.