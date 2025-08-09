clear sky
27°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЉСКА УПОЗОРАВА СВОЈЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ИДУ У ХРВАТСКУ НА ЛЕТОВАЊЕ Обратите пажњу да не будете преварени

09.08.2025. 21:14 21:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
хрватска
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

ЗАГРЕБ: Амбасада Пољске у Загребу издала је упозорење Пољацима који желе на одмор у Хрватску, указујући на све чешће преваре приликом резервације смештаја путем популарних интернет платформи.

Упозорење је издато након што је више туриста из Пољске на одмору у Хрватској постало жртва преваре, преноси Index.hr.

Амбасада у објави на Фејсбуку саветује пољским туристима да буду изузетно опрезни и да поштују неколико кључних правила - да сву комуникацију и плаћање увек обављају искључиво унутар службене платформе за резервације, да никада не пристају на банковне трансфере или плаћање путем линкова послатих у приватним порукама, наводи хрватски портал.

"Пре резервације детаљно проверите профил изнајмљивача, прочитајте рецензије других гостију и проверите да ли постоји наведена адреса смештаја на картама. Ако је понуда предобра да би била истинита, вероватно се ради о превари. Сваку сумњиву активност одмах пријавите служби за кориснике платформе, али и полицији", навели су из пољске амбасаде.

Хрватска летовање преваре преваре преко интернета пољска влада
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕСЕЛО ИМ ПРЕД ПУТОВАЊЕ У ХРВАТСКУ Таман да крену, добили шокантну поруку
плажа

ПРЕСЕЛО ИМ ПРЕД ПУТОВАЊЕ У ХРВАТСКУ Таман да крену, добили шокантну поруку

06.08.2025. 18:23 18:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај