ПРОСЕЧНА ПЛАТА ЈЕ 5.000 ЕВРА, А ГОДИШЊИ ОДМОР МНОГО ДУЖИ НЕГО ОВДЕ Ова европска земља је рај за живот
Ако вас занима који народи успевају најбоље да уклопе свој посао и слободно време, погледајте резултате нове студије, коју је објавио "Трeвел магазин" (Travel magazine).
Параметри који су узимани у обзир приликом рангирања земаља укључују просечан број радних сати недељно, дужину годишњег одмора, проценат становника који имају неометан сан током ноћи, дужину животног века и осећај среће код испитаника у свакој земљи која је обухваћена истраживањем.
По свим тим критеријумима, на врху је Луксембург, између осталог, и захваљујући систему у коме послодавци награђују запослене са више годишњег одмора што су старије животне доби. Тако радници старији од 55 година у овој земљи имају у просеку 36 дана плаћеног годишњег одсуства. Према неким подацима, просечна плата у Луксембургу је 5.000 евра, а више од 65% одсто људи поседује свој аутомобил. А иако можда са својих свега 600.000 становника, спада међу најмање земље Европе, квалитет живота који постоји овде, ретко да се може видети на било којем другом месту у свету.
Аустрија и Данска, које заузимају друго и треће место, радницима дају минимално 25 дана плаћеног одмора годишње, док је велико изненађење Сједињене Америчке Државе које су се нашле тек на 87. месту, између осталог и због тога што радницима уопште нису гарантовани плаћени дани годишњег одмора, а део популације је незадовољан квалитетом сна током ноћи.