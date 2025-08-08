clear sky
29°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОСЕЧНА ПЛАТА ЈЕ 5.000 ЕВРА, А ГОДИШЊИ ОДМОР МНОГО ДУЖИ НЕГО ОВДЕ Ова европска земља је рај за живот

08.08.2025. 12:08 12:18
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
Коментари (0)
Luksemburg
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Ако вас занима који народи успевају најбоље да уклопе свој посао и слободно време, погледајте резултате нове студије, коју је објавио "Трeвел магазин" (Travel magazine).

Параметри који су узимани у обзир приликом рангирања земаља укључују просечан број радних сати недељно, дужину годишњег одмора, проценат становника који имају неометан сан током ноћи, дужину животног века и осећај среће код испитаника у свакој земљи која је обухваћена истраживањем.

По свим тим критеријумима, на врху је Луксембург, између осталог, и захваљујући систему у коме послодавци награђују запослене са више годишњег одмора што су старије животне доби. Тако радници старији од 55 година у овој земљи имају у просеку 36 дана плаћеног годишњег одсуства. Према неким подацима, просечна плата у Луксембургу је 5.000 евра, а више од 65% одсто људи поседује свој аутомобил. А иако можда са својих свега 600.000 становника, спада међу најмање земље Европе, квалитет живота који постоји овде, ретко да се може видети на било којем другом месту у свету.

Аустрија и Данска, које заузимају друго и треће место, радницима дају минимално 25 дана плаћеног одмора годишње, док је велико изненађење Сједињене Америчке Државе које су се нашле тек на 87. месту, између осталог и због тога што радницима уопште нису гарантовани плаћени дани годишњег одмора, а део популације је незадовољан квалитетом сна током ноћи.

луксембург услови рада животни стил живот
Извор:
krstarica.com
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај